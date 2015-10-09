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Posted 9 октября 2015, 07:34

Published 9 октября 2015, 07:34

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Пермский Минкульт отсудил еще 752 тысячи рублей за «Белые ночи»

Пермский Минкульт отсудил еще 752 тысячи рублей за «Белые ночи»

9 октября 2015, 07:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Белые ночи
Поводом для судов стало нецелевое расходование бюджета во время проведения «Белых ночей-2013».

Сегодня, 9 сентября, в арбитражном суде Пермского края состоялись два процесса по искам Минкульта о взыскании средств за нецелевое расходование бюджета во время проведения «Белых ночей-2013», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ответчиками выступили КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» и «Музей современного искусства», которые должны краю 573 и 179 тыс. руб. соответственно. Оба иска были удовлетворены судом.

Напомним, ранее Минкульт отсудил у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр» по аналогичному заявлению 581 тыс. рублей.

#Общество#Белые ночи#Минкульт
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