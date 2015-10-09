Пермякам незаконно продают приборы биорезонасной терапии

Posted 9 октября 2015, 12:30
Published 9 октября 2015, 12:30
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
После проведенной экспертизы приборов, спасающих от гепатита и гомосексуализма, в попытках разобраться, кто виноват в беспрепятственном обороте сомнительных аппаратов, мы отправили запрос в министерство здравоохранения России.
На обращение в министерство здравоохранения Российской Федерации правозащитной социальной сети «Так-так-так» пришел ответ, согласно которому, любой прибор биорезонансной терапии, к которым формально относится и линейка марки «Биомедис», может использовать исключительно специалист, прошедший специальную подготовку.
В сопоставлении с лицензией Росздравнадзора, подтверждающей, что прибор изготавливается для биорезонансной терапии, следует вывод — населению он продаваться не может, однако оздоровительный центр «Korr At» до сих пор занимается распространением данных приборов.
Напомним, на сегодняшний день в полицию поступило 19 заявлений по факту противоправных действий ООО «ЦТО Электроника» (такое юридическое название носит оздоровительный центр «Korr At»). Все они объединены в один материал, проверку проводят сотрудники отдела полиции Мотовилихинского района. Первое заявление поступило 25 июля 2013 года, тогда же и была начата проверка, однако процессуальное решение до сих пор не принято.