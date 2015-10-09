Пермякам незаконно продают приборы биорезонасной терапии

Напомним, на сегодняшний день в полицию поступило 19 заявлений по факту противоправных действий ООО «ЦТО Электроника» (такое юридическое название носит оздоровительный центр «Korr At»). Все они объединены в один материал, проверку проводят сотрудники отдела полиции Мотовилихинского района. Первое заявление поступило 25 июля 2013 года, тогда же и была начата проверка, однако процессуальное решение до сих пор не принято.