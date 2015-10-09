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Posted 9 октября 2015, 04:37

Published 9 октября 2015, 04:37

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Совет главных врачей Пермского края призвал провести конкурсы максимально эффективно и объективно

Совет главных врачей Пермского края призвал провести конкурсы максимально эффективно и объективно

9 октября 2015, 04:37
Фото: Properm.ru.
8 октября состоялось заседание руководителей рабочих групп Совета главных врачей Пермского края.

Участники заседания обсуждали вопросы проведения конкурсной процедуры на замещение вакантных должностей главных врачей. Напомним, 5 октября был объявлен конкурс на замещение должностей руководителей медицинских учреждений.

Как отметил председатель Совета, главный врач ГДКБ № 9 Дмитрий Бондарь, этот орган является совещательным для Министерства здравоохранения Пермского края. Он вправе высказывать предложения по отбору претендентов на должности главных врачей, а его представители — входить в состав конкурсной комиссии. Задача, которую Совет ставит перед собой — чтобы конкурсы прошли максимально эффективно и объективно.

Анатолий Касатов, главный врач ПККБ:— Я считаю, что члены Совета должны ознакомиться с заявлениями и прилагаемыми документами претендентов на вакантные должности, составить собственное мнение о претендентах , сформировать позицию и донести ее до Министерства. Дело в том, что мы хорошо знаем своих коллег — организаторов здравоохранения, нам известно об их удачах и неудачах, а кроме того, не всегда работу руководителя можно измерить в цифрах. Мы видим настроение в коллективах, оценку учреждений пациентами и считаем, что это мнение тоже надо учитывать при принятии конкурсной комиссией окончательного решения. Конечно, последнее слово — за учредителем, наше дело — помочь ему составить объективную картину деятельности организации и оценить, какой из кандидатов представил более эффективную программу развития».
Дмитрий Антонов, главный врач ГДКБ № 15:— Хотелось бы просить Министерство учитывать интеллектуальный и организаторский «багаж» претендента: предложения и проекты , имеющие значение для медицины Прикамья. Кандидат должен иметь четкое видение, как в дальнейшем должно развиваться не только учреждение, но и в целом отрасль здравоохранения, и какое место в этом поступательном движении займет клиника, которую он намерен возглавить.

На заседании руководителей рабочих групп были высказаны также предложения больше внимания уделять формированию кадрового резерва. По условиям конкурса претендент должен иметь не только базовое медицинское образование и сертификат организатора здравоохранения, но и иметь руководящий опыт — непросто найти молодых и перспективных врачей, соответствующих этим требованиям. По оценке участников заседания, крылатые слова «Врач, воспитай ученика» актуальны и в отношении главных врачей: действующие руководители должны готовить себе смену и мотивировать молодежь получать необходимые знания по экономике и менеджменту.

#Здоровье
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