Совет главных врачей Пермского края призвал провести конкурсы максимально эффективно и объективно

На заседании руководителей рабочих групп были высказаны также предложения больше внимания уделять формированию кадрового резерва. По условиям конкурса претендент должен иметь не только базовое медицинское образование и сертификат организатора здравоохранения, но и иметь руководящий опыт — непросто найти молодых и перспективных врачей, соответствующих этим требованиям. По оценке участников заседания, крылатые слова «Врач, воспитай ученика» актуальны и в отношении главных врачей: действующие руководители должны готовить себе смену и мотивировать молодежь получать необходимые знания по экономике и менеджменту.