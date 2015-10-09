Совет главных врачей Пермского края призвал провести конкурсы максимально эффективно и объективно

Posted 9 октября 2015, 04:37
Published 9 октября 2015, 04:37
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Участники заседания обсуждали вопросы проведения конкурсной процедуры на замещение вакантных должностей главных врачей. Напомним, 5 октября был объявлен конкурс на замещение должностей руководителей медицинских учреждений.
Как отметил председатель Совета, главный врач ГДКБ № 9 Дмитрий Бондарь, этот орган является совещательным для Министерства здравоохранения Пермского края. Он вправе высказывать предложения по отбору претендентов на должности главных врачей, а его представители — входить в состав конкурсной комиссии. Задача, которую Совет ставит перед собой — чтобы конкурсы прошли максимально эффективно и объективно.
На заседании руководителей рабочих групп были высказаны также предложения больше внимания уделять формированию кадрового резерва. По условиям конкурса претендент должен иметь не только базовое медицинское образование и сертификат организатора здравоохранения, но и иметь руководящий опыт — непросто найти молодых и перспективных врачей, соответствующих этим требованиям. По оценке участников заседания, крылатые слова «Врач, воспитай ученика» актуальны и в отношении главных врачей: действующие руководители должны готовить себе смену и мотивировать молодежь получать необходимые знания по экономике и менеджменту.