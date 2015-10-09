УБРиР запустил счета эскроу на Урале

Posted 9 октября 2015, 11:12
Published 9 октября 2015, 11:12
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявляет о запуске новой услуги — счета эскроу. Это специальный счет, который используется для проведения сделок по купле-продаже недвижимости.
Счет необходим в том случае, если стороны хотят минимизировать риски неисполнения одним из участников условий сделки, а также для обеспечения безопасности при операциях с деньгами. Механизм работы со счетом эскроу заключается в следующем. Продавец и покупатель предварительно договариваются о сумме и условиях сделки купли-продажи квартиры, заключают договор купли-продажи и договор счета эскроу. Затем документы передаются на государственную регистрацию. После предоставления в банк зарегистрированных документов деньги выдаются со счета продавцу. Если сделка не состоялась, средства возвращаются покупателю.
Как рассказала начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова, использование счета эскроу стало возможным после изменений в законодательстве в июле прошлого года. «Миссия УБРиР состоит в том, чтобы предвосхищать потребности клиентов. Мы увидели, что клиентами стали востребованы банковские сейфовые ячейки для проведения расчетов по купле-продаже недвижимости. Поэтому приняли решение предложить им более удобный инструмент для этого», — добавила Ольга Аксенова.
Услуга по открытию счета эскроу пока доступна только в екатеринбургских офисах УБРиР. Для заключения с банком договора эскроу клиенты должны предоставить документы, удостоверяющие личность и подписанный договор купли-продажи недвижимости (иной договор, предметом которого является возмездный переход права собственности на недвижимое имущество).