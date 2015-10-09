УБРиР запустил счета эскроу на Урале

Счет необходим в том случае, если стороны хотят минимизировать риски неисполнения одним из участников условий сделки, а также для обеспечения безопасности при операциях с деньгами. Механизм работы со счетом эскроу заключается в следующем. Продавец и покупатель предварительно договариваются о сумме и условиях сделки купли-продажи квартиры, заключают договор купли-продажи и договор счета эскроу. Затем документы передаются на государственную регистрацию. После предоставления в банк зарегистрированных документов деньги выдаются со счета продавцу. Если сделка не состоялась, средства возвращаются покупателю.