Впервые с августа официальный курс евро упал ниже 70 рублей

Posted 9 октября 2015, 11:58
Published 9 октября 2015, 11:58
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 10 октября 2015 года. Стоимость обеих валют уменьшилась в сравнении с предыдущим значением примерно на один рубль.
Курс евро впервые за два месяца опустился ниже 70 рублей и составил 69,35 рублей. Последний раз таких значений евро достигал в первой половине августа.
Курс доллар понизился до 61,3 рублей, на таких значениях американская валюта находилась в первых числах августа.