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Posted 9 октября 2015, 11:58

Published 9 октября 2015, 11:58

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Впервые с августа официальный курс евро упал ниже 70 рублей

Впервые с августа официальный курс евро упал ниже 70 рублей

9 октября 2015, 11:58
Фото: Properm.ru.
Доллар приблизился к отметке 61 рубль.

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 10 октября 2015 года. Стоимость обеих валют уменьшилась в сравнении с предыдущим значением примерно на один рубль.

Курс евро впервые за два месяца опустился ниже 70 рублей и составил 69,35 рублей. Последний раз таких значений евро достигал в первой половине августа.

Курс доллар понизился до 61,3 рублей, на таких значениях американская валюта находилась в первых числах августа.

#Банки#Лиза алерт#Евро#Доллар
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