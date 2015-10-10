Двое кандидатов на пост главы Кунгура сняты с выборов

Posted 10 октября 2015, 05:34
Published 10 октября 2015, 05:34
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Перми прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов на пост главы Кунгура. Единогласным решением было принято снять сразу двух кандидатов — депутата заксобрания Владимира Алистратова и замдиректора ФГУ «Учхоз сельхозакадемии» Андрея Попкова. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».
В конкурсной документации кандидатов были найдены нарушения. Так, у Владимира Алистратова вместо 38 принадлежащих ему земельных участков указан только один.
В результате, сейчас в числе участников конкурса остались замглавы Кунгурского района — руководитель аппарата Евгений Еремеев, его коллега из мэрии Кунгура Василий Терехин, депутат гордумы, директор ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1» Артур Ахметьянов, сотрудник ООО «Кунгурская типография» Николай Коновалов, и и.о. главы Кунгура Василий Толстой. Второе заседание конкурсной комиссии состоится 15 октября, где из оставшихся кандидатов будут отобраны два претендента, которых затем вынесут на рассмотрение депутатов Кунгурской городской думы.