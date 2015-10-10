Двое кандидатов на пост главы Кунгура сняты с выборов

В результате, сейчас в числе участников конкурса остались замглавы Кунгурского района — руководитель аппарата Евгений Еремеев, его коллега из мэрии Кунгура Василий Терехин, депутат гордумы, директор ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1» Артур Ахметьянов, сотрудник ООО «Кунгурская типография» Николай Коновалов, и и.о. главы Кунгура Василий Толстой. Второе заседание конкурсной комиссии состоится 15 октября, где из оставшихся кандидатов будут отобраны два претендента, которых затем вынесут на рассмотрение депутатов Кунгурской городской думы.