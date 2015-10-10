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Posted 10 октября 2015, 06:13

Published 10 октября 2015, 06:13

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

ГИБДД: со стороны Большой Сосновы транспортные заторы

ГИБДД: со стороны Большой Сосновы транспортные заторы

10 октября 2015, 06:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
На месте работают коммунально-дорожные машины.

В настоящее время (11:00) на разных участках автодороги М-7 «Волга» образовались транспортные заторы. Автоинспекторы на участках, где сложная транспортная ситуация, обеспечивают безопасность проведения снегоуборочных работ. На месте работают коммунально-дорожные машины, сообщает пресс-служба ГИБДД.

На федеральных автодорогах транспортная ситуация по-прежнему остаётся сложной. В связи с этим, Управление ГИБДД обращается к водителям иногороднего транспорта с просьбой воздержаться от поездок.

#Авто#Выборы
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