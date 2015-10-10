В Лысьве рекламный щит насмерть придавил 49-летнюю учительницу

Как рассказали коррспонденту Properm.ru в полиции, 9 октября в 16:00 женщина шла по тротуару, когда на нее упал рекламный щит. Учительница скончалась от полученных травм. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или стоит заводить уголовное дело.