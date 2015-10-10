properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2015, 06:53

Published 10 октября 2015, 06:53

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Лысьве рекламный щит насмерть придавил 49-летнюю учительницу

В Лысьве рекламный щит насмерть придавил 49-летнюю учительницу

10 октября 2015, 06:53
Фото: Properm.ru.
Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или стоит заводить уголовное дело.

Вчера, 9 октября в соцсетях появилось сообщение о том, что в Лысьве 49-летнюю учительницу биологии из лицея №1 придавило упавшим рекламным щитом.

Как рассказали коррспонденту Properm.ru в полиции, 9 октября в 16:00 женщина шла по тротуару, когда на нее упал рекламный щит. Учительница скончалась от полученных травм. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или стоит заводить уголовное дело.

Напомним, последние несколько дней в Перми и крае наблюдается ненастная погода.

Фото: группа VK «Мой город — Пермь»

#Происшествия#Несчастный случай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика