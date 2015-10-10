В Лысьве рекламный щит насмерть придавил 49-летнюю учительницу

Posted 10 октября 2015, 06:53
Published 10 октября 2015, 06:53
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Вчера, 9 октября в соцсетях появилось сообщение о том, что в Лысьве 49-летнюю учительницу биологии из лицея №1 придавило упавшим рекламным щитом.
Как рассказали коррспонденту Properm.ru в полиции, 9 октября в 16:00 женщина шла по тротуару, когда на нее упал рекламный щит. Учительница скончалась от полученных травм. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или стоит заводить уголовное дело.
Напомним, последние несколько дней в Перми и крае наблюдается ненастная погода.
Фото: группа VK «Мой город — Пермь»