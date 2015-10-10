В Перми идут переговоры с нижегородской компанией о строительстве аквапарка

Стоит отметить, что в 2014 году мэрия Перми дважды проводила торги на право заключения договора аренды площадки на ул. Щербакова, 102. Территория предоставлялась в аренду на 4 года и 11 месяцев. Первоначальная цена лота в первом аукционе составила 11,7 млн рублей, во втором — 9,9 млн рублей. Однако в обоих случаях аукцион признавался недействительным, поскольку на него не заявился ни один участник.