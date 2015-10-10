В Перми идут переговоры с нижегородской компанией о строительстве аквапарка

Posted 10 октября 2015, 04:50
Published 10 октября 2015, 04:50
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сейчас в Перми иду переговоры между администрацией города и инвесторами из Нижнего Новгорода. Предмет разговора — строительство аквапарка. Площадка под водный объект зарезервирована по адресу Щербакова, 102, сообщает «Business-Class».
Как стало известно, переговоры ведутся с компанией «Корос-Аква». Они занимаются строительством различных объектов. Пока ведутся переговоры с администрацией, и город нам нравится. — сообщил «Ъ» гендиректор компании Андрей Дудкин. — У нас есть несколько вариантов строительства, пока объявлен тайм-аут для обдумывания. В середине ноября появятся подробности».
В марте этого года гордума установила специальную зону аквапарков (ЦС-А) по адресу Щербакова, 102. Согласно плану торгов, размещенному на Инвестиционном портале Перми, конкурсные процедуры по участку планируется провести 30 декабря 2015 года.
Стоит отметить, что в 2014 году мэрия Перми дважды проводила торги на право заключения договора аренды площадки на ул. Щербакова, 102. Территория предоставлялась в аренду на 4 года и 11 месяцев. Первоначальная цена лота в первом аукционе составила 11,7 млн рублей, во втором — 9,9 млн рублей. Однако в обоих случаях аукцион признавался недействительным, поскольку на него не заявился ни один участник.