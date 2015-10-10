В Перми матери вернули выпавшего из окна годовалого ребенка

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и о лишении матери родительских прав. Общественники возмущены тем, что матери обратно вернули ребенка, ведь она даже в больницу к нему не особо спешила. По этому поводу они обратили к детскому омбудсмену Павлу Микову. Он считает, что нужно дождаться официальных обвинений, а уже потом принимать какие-то решения.