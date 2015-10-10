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Posted 10 октября 2015, 07:08

Published 10 октября 2015, 07:08

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Перми матери вернули выпавшего из окна годовалого ребенка

В Перми матери вернули выпавшего из окна годовалого ребенка

10 октября 2015, 07:08
Фото: Properm.ru.
Общественники и возмущенные родители пытаются найти управу на нерадивую мать.

Упавший с пятого этажа ребенок после лечения вернулся к матери. Она, в свою очередь, подозревается в покушении на своего сына. Следствие считает, что сама мать выкинула ребенка из окна. Он чудом остался жив.

Напомним, 23 сентября из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок, а по подозрению в убийстве задержали его 20-летнюю мать, сообщает «АиФ-Прикамье». На мысль о преступном умысле следователей навели синяки на теле старшей дочери пермячки, а также тот факт, что окно было открыто, несмотря на прохладную погоду и выключенное отопление. Кроме того, следователи поняли — самостоятельно забраться на подоконник мальчик просто не мог.

Корреспонденту «АиФ» при встрече девушка бросила: «Миша со мной, у него все хорошо. Пока мы в больнице, после обеда выписка». На остальные вопросы она отвечать не стала.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и о лишении матери родительских прав. Общественники возмущены тем, что матери обратно вернули ребенка, ведь она даже в больницу к нему не особо спешила. По этому поводу они обратили к детскому омбудсмену Павлу Микову. Он считает, что нужно дождаться официальных обвинений, а уже потом принимать какие-то решения.

#Происшествия
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