В Прикамье при взрыве снаряда погибла 9-летняя девочка

Posted 11 октября 2015, 05:21
Published 11 октября 2015, 05:21
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
10 октября на станции Чайковская Нытвенского района погибла 9-летняя девочка. По предварительным данным следственного комитета, это произошло из-за детонирования артиллерийского снаряда времен Гражданской войны.
Ребенок находился во дворе своего дома вместе с 12-летним мальчиком, который пришел в гости. Следствием установлено, что родители девочки занимались сбором металлолома, который хранили во дворе. Вероятно, снаряд был где-то подобран взрослыми и хранился вместе со всем металлоломом. Когда он взорвался, девочка получила смертельные травмы. Раненного мальчика госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работают следователи-криминалисты и эксперты отдела криминалистики регионального СУ СКР. Назначены судебные экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности».