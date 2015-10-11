properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2015, 05:21

Published 11 октября 2015, 05:21

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Прикамье при взрыве снаряда погибла 9-летняя девочка

В Прикамье при взрыве снаряда погибла 9-летняя девочка

11 октября 2015, 05:21
Фото: Properm.ru.
Еще один пострадавший - 12-летний мальчик - находится в больнице.

10 октября на станции Чайковская Нытвенского района погибла 9-летняя девочка. По предварительным данным следственного комитета, это произошло из-за детонирования артиллерийского снаряда времен Гражданской войны.

Ребенок находился во дворе своего дома вместе с 12-летним мальчиком, который пришел в гости. Следствием установлено, что родители девочки занимались сбором металлолома, который хранили во дворе. Вероятно, снаряд был где-то подобран взрослыми и хранился вместе со всем металлоломом. Когда он взорвался, девочка получила смертельные травмы. Раненного мальчика госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и эксперты отдела криминалистики регионального СУ СКР. Назначены судебные экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности».

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика