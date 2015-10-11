В Прикамье при взрыве снаряда погибла 9-летняя девочка

Ребенок находился во дворе своего дома вместе с 12-летним мальчиком, который пришел в гости. Следствием установлено, что родители девочки занимались сбором металлолома, который хранили во дворе. Вероятно, снаряд был где-то подобран взрослыми и хранился вместе со всем металлоломом. Когда он взорвался, девочка получила смертельные травмы. Раненного мальчика госпитализировали в больницу.