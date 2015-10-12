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Posted 12 октября 2015, 10:16

Published 12 октября 2015, 10:16

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Администрация Перми: новые трещины в доме на Куйбышева не влияют на несущую способность

Администрация Перми: новые трещины в доме на Куйбышева не влияют на несущую способность

12 октября 2015, 10:16
Фото: Properm.ru.
Выселение жильцов не требуется, - считают в департаменте общественной безопасности.

10 октября жители дома №103 по улице Куйбышева вызвали оперативные службы, обнаружив во втором подъезде новые трещины. «Вызвали МЧС, главу Свердловского района. Отреагировали, сказали «жить можно», — рассказала корреспонденту Properm.ru Вероника Горбачева.

В ведомстве уточнили, что в администрации по этому поводу прошло заседание КЧС. В департаменте общественной безопасности подтвердили, что 10 октября на место выехали представители администрации Свердловского района и экстренных служб города.

«Как показало обследование, трещина носит локальный характер и не влияет на несущую способность дома, поэтому выселение жильцов не требуется. В доме ведется мониторинг — изменений размера трещины на сегодняшний день не зафиксировано», — сообщили Properm.ru в департаменте.

#Недвижимость#Куйбышева 103
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