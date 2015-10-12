Администрация Перми: новые трещины в доме на Куйбышева не влияют на несущую способность

Posted 12 октября 2015, 10:16
Published 12 октября 2015, 10:16
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
10 октября жители дома №103 по улице Куйбышева вызвали оперативные службы, обнаружив во втором подъезде новые трещины. «Вызвали МЧС, главу Свердловского района. Отреагировали, сказали «жить можно», — рассказала корреспонденту Properm.ru Вероника Горбачева.
В ведомстве уточнили, что в администрации по этому поводу прошло заседание КЧС. В департаменте общественной безопасности подтвердили, что 10 октября на место выехали представители администрации Свердловского района и экстренных служб города.
«Как показало обследование, трещина носит локальный характер и не влияет на несущую способность дома, поэтому выселение жильцов не требуется. В доме ведется мониторинг — изменений размера трещины на сегодняшний день не зафиксировано», — сообщили Properm.ru в департаменте.