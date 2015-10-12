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Posted 12 октября 2015, 16:20

Published 12 октября 2015, 16:20

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

УФАС отменило 3 аукциона на отлов и усыпление 1500 собак в Прикамье

УФАС отменило 3 аукциона на отлов и усыпление 1500 собак в Прикамье

12 октября 2015, 16:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Муниципальный приют для животных
Пермское УФАС России отменило три аукциона на отлов безнадзорных животных в Пермском крае

Пермская антимонопольная служба отменила три аукциона на безвозвратный отлов безнадзорных животных на территории Пермского края. Заказчиком выступила государственная ветеринарная инспекция Пермского края. Общая стоимость торгов составила ровно 5 млн рублей.

Самый дорогостоящий лот — почти 3 млн рублей — предусматривал право на отлов и эвтаназию животных в Перми и Ильинском районе. Второй лот касался территории Кунгура, Чайковского, Чусового, а также Кишертского, Кунгурского, Ординского, Осинского и Пермского районов. Третий лот составлен на оказание услуг по безвозвратному отлову на территории Верещагинского, Очерского, Сивинского, Частинского районов.

В техническом задании указан план по количеству животных, которых необходимо отловить и усыпить. Выполнить условия контракта планировалось до 15 декабря 2015 года.

С жалобой на действия заказчика обратились представители благотворительного фонда защиты животных «Верность». Заявители утверждали, что техническое задание нарушает нормы гражданского кодекса, а также противоречит санитарным и ветеринарным правилам.

Как рассказала корреспонденту Properm.ru председатель фонда защиты животных «Верность» и президент ассоциации зоозащитных организаций Перми Элла Кадырова, техзадание требует отлова и эвтаназии 100% отловленных собак. Не имеет значение возраст, физическое состояние и здоровье животных. Кроме того, заказчик устанавливает 10-дневный срок содержания отловленных собак, которые кого-то покусали. Это касается 10% животных. Их должны содержать в зоне карантина, кормить и лечить. Но через 10 дней их тоже необходимо усыплять. «Деньги отпускаются, но куда они идут?», — задается вопросом Элла Кадырова.

Зоозащитники обращают внимание, что решение проблемы с безнадзорными животными уже давно найдено и прописано в официальных постановлениях и законе.

По Гражданскому кодексу, отловленных животных должны содержать в муниципальном приюте 6 месяцев, а также предприниматься попытки найти старых или новых хозяев. Если в течение этого срока не объявится хозяин животного и не найдется желающий его забрать, его кастрируют или стерилизуют и выпустят в места прежнего обитания. Отлов собак с целью умерщвления допускается только в случаях, если конкретные отлавливаемые собаки в силу своего поведения являются общественно опасными (при наличии признаков патологии поведения), если животные получили тяжелые калечащие травмы и мала вероятность спасения их жизни, либо тяжело больны и представляют собой опасность в эпидемическом или эпизоотическом отношении.

Пермское УФАС, разобравшись в госзакупках, отменило все три аукциона по причине необъективного описания объекта закупки. Содержание техзадания, как выяснилось, противоречит постановлению Правительства Пермского края № 1320-п. Документ определяет порядок обращения с отловленными животными и предполагает, что эвтаназии подвергаются только больные животные.

Екатерина Субботина, начальник отдела контроля закупок Пермского УФАС России:-Техническое задание содержало ссылки на постановление Правительства 1320-п, но не соответствовало ему. Антимонопольная служба выдала предписание об отмене аукционов и приведении аукционной документации в соответствие с действующим законодательством.
#Общество#Муниципальный приют для животных#Отлов собак#Отлов животных
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