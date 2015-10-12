УФАС отменило 3 аукциона на отлов и усыпление 1500 собак в Прикамье

По Гражданскому кодексу, отловленных животных должны содержать в муниципальном приюте 6 месяцев, а также предприниматься попытки найти старых или новых хозяев. Если в течение этого срока не объявится хозяин животного и не найдется желающий его забрать, его кастрируют или стерилизуют и выпустят в места прежнего обитания. Отлов собак с целью умерщвления допускается только в случаях, если конкретные отлавливаемые собаки в силу своего поведения являются общественно опасными (при наличии признаков патологии поведения), если животные получили тяжелые калечащие травмы и мала вероятность спасения их жизни, либо тяжело больны и представляют собой опасность в эпидемическом или эпизоотическом отношении.