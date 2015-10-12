В Березниках у культиватора конопли нашли самодельный пистолет

Также в доме нашли шестизарядный самодельный пистолет, сигнальное оружие и десять боеприпасов. Разрешения на хранение оружия у жильцов дома не было. Как рассказал сам задержанный, оружие он нашел и хотел сдать в полицию, но не успел.