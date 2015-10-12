В Березниках у культиватора конопли нашли самодельный пистолет

Posted 12 октября 2015, 12:43
Published 12 октября 2015, 12:43
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В конце сентября в Березниках полицейскими был задержан 40-летний житель села Романово по подозрению в культивации конопли.
Как сообщает пресс-служба ФСКН, в ходе осмотра его дома, в котором он жил вместе с сожительницей, была найдена мини-лаборатория, созданная мужчиной на втором этаже. Там располагалась вентиляция и шкаф, в котором росли растения.
Также в доме нашли шестизарядный самодельный пистолет, сигнальное оружие и десять боеприпасов. Разрешения на хранение оружия у жильцов дома не было. Как рассказал сам задержанный, оружие он нашел и хотел сдать в полицию, но не успел.
Теперь паре предстоит ответить перед законом не только за культивирование конопли, но и за незаконное хранение оружия.