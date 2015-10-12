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Posted 12 октября 2015, 08:51

Published 12 октября 2015, 08:51

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Чернушке женщину подозревают в убийстве мужа, выданном за суицид

В Чернушке женщину подозревают в убийстве мужа, выданном за суицид

12 октября 2015, 08:51
Фото: Properm.ru.
Во время ссоры жена ударила мужа ножом в живот, а приехавшим полицейским и врачам сказала, что он пытался покончить с собой.

1 октября началась проверка по факту смерти 26-летнего мужчины в больнице Чернушки. Он поступил туда с ножевой раной живота, а его 39-летняя супруга сказала, что он пытался покончить жизнь самоубийством. Как сообщает ГУ МВД, версия о суициде после проведенных следственных действий была опровергнута. Полиция возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Как установило следствие, мужчина проживал совместно с женщиной. Он нигде не работал и стабильно пил за счет жены. 20 сентября ними вспыхнула ссора, в ходе которой пьяная жена схватила нож и ударила мужчину в живот. После она вызвала «скорую помощь» и сказала, что он пытался покончить с собой. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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