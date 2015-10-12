В Чернушке женщину подозревают в убийстве мужа, выданном за суицид

Как установило следствие, мужчина проживал совместно с женщиной. Он нигде не работал и стабильно пил за счет жены. 20 сентября ними вспыхнула ссора, в ходе которой пьяная жена схватила нож и ударила мужчину в живот. После она вызвала «скорую помощь» и сказала, что он пытался покончить с собой. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.