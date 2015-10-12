В Чернушке женщину подозревают в убийстве мужа, выданном за суицид

Posted 12 октября 2015, 08:51
Published 12 октября 2015, 08:51
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
1 октября началась проверка по факту смерти 26-летнего мужчины в больнице Чернушки. Он поступил туда с ножевой раной живота, а его 39-летняя супруга сказала, что он пытался покончить жизнь самоубийством. Как сообщает ГУ МВД, версия о суициде после проведенных следственных действий была опровергнута. Полиция возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Как установило следствие, мужчина проживал совместно с женщиной. Он нигде не работал и стабильно пил за счет жены. 20 сентября ними вспыхнула ссора, в ходе которой пьяная жена схватила нож и ударила мужчину в живот. После она вызвала «скорую помощь» и сказала, что он пытался покончить с собой. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.
На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается.