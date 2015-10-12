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Posted 12 октября 2015, 05:57

Published 12 октября 2015, 05:57

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Кирове задержали подозреваемых в убийстве девушки-бухгалтера из Перми

В Кирове задержали подозреваемых в убийстве девушки-бухгалтера из Перми

12 октября 2015, 05:57
Фото: Properm.ru.
Тело 28-летней погибшей было найдено в ее машине на обочине дороги.

В ночь на 8 октября на обочине Нестюковского тракта в районе деревни Субботино на заднем сидении собственного автомобиля «Хендай Солярис» было обнаружено тело 28-летней девушки. По заключению экспертов, ей были нанесены множественные колото-резаные и резаные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Преступников задержали по «горячим следам» сотрудники СК и МВД в одной из гостиниц Кирова. Им оказались уроженцы Кировской области — двое мужчин 1990 и 1984 годов рождения. Один из них работал вместе с убитой в коммерческой организации Перми. По версии следствия, потерпевшая работала бухгалтером. В этот же день с предприятия был похищен сейф с деньгами.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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