В Кирове задержали подозреваемых в убийстве девушки-бухгалтера из Перми

Преступников задержали по «горячим следам» сотрудники СК и МВД в одной из гостиниц Кирова. Им оказались уроженцы Кировской области — двое мужчин 1990 и 1984 годов рождения. Один из них работал вместе с убитой в коммерческой организации Перми. По версии следствия, потерпевшая работала бухгалтером. В этот же день с предприятия был похищен сейф с деньгами.