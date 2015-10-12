В Перми выложили тротуар из переработанных отходов

Posted 12 октября 2015, 06:30
Published 12 октября 2015, 06:30
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В марте 2015 года по адресу улица Целинная, 43 при поддержке администрации Мотовилихинского района был запущен проект по селективному сбору мусора.
На сегодняшний день работы закончены и пешеходная дорожка между домами №39 и №43 готова. Тротуар выполнен из песчано-полимерной плитки, которая производится компанией ООО «Пламя» по специальной технологии с использованием вторичного полиэтилена и песка.
Работы выполнены за счет собственных средств компании в порядке эксперимента.