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Posted 12 октября 2015, 06:30

Published 12 октября 2015, 06:30

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Перми выложили тротуар из переработанных отходов

В Перми выложили тротуар из переработанных отходов

12 октября 2015, 06:30
Фото: Properm.ru.
Тротуар выполнен из песчано-полимерной плитки, по специальной технологии с использованием вторичного полиэтилена и песка.

В марте 2015 года по адресу улица Целинная, 43 при поддержке администрации Мотовилихинского района был запущен проект по селективному сбору мусора.

На сегодняшний день работы закончены и пешеходная дорожка между домами №39 и №43 готова. Тротуар выполнен из песчано-полимерной плитки, которая производится компанией ООО «Пламя» по специальной технологии с использованием вторичного полиэтилена и песка.

Работы выполнены за счет собственных средств компании в порядке эксперимента.

#Общество#Тротуар
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