В Прикамье приставы за долги забрали у женщины аквариум с рыбками

Posted 12 октября 2015, 06:19
Published 12 октября 2015, 06:19
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Октябрьском районе судебные приставы наложили арест на имущество местной жительницы. В отделе ФССП по Пермскому краю лежал исполнительный документ о взыскании более шести тыс. рублей за транспортный налог, а женщина была уверена, что с продажей автомобиля с нее автоматически спишутся неоплаченные налоги.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов, должница в добровольном порядке не оплатила свои долги. Тогда решено было наложить арест на ее имущество — аквариумных рыбок вместе с аквариумом, люстру и напольный ковер. После ареста женщина незамедлительно выплатила свою задолженность.