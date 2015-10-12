В Прикамье приставы за долги забрали у женщины аквариум с рыбками

В Октябрьском районе судебные приставы наложили арест на имущество местной жительницы. В отделе ФССП по Пермскому краю лежал исполнительный документ о взыскании более шести тыс. рублей за транспортный налог, а женщина была уверена, что с продажей автомобиля с нее автоматически спишутся неоплаченные налоги.