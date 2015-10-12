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Posted 12 октября 2015, 06:19

Published 12 октября 2015, 06:19

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Прикамье приставы за долги забрали у женщины аквариум с рыбками

В Прикамье приставы за долги забрали у женщины аквариум с рыбками

12 октября 2015, 06:19
Фото: Properm.ru.
Женщина была уверена, что с продажей автомобиля с нее автоматически спишутся неоплаченные налоги.

В Октябрьском районе судебные приставы наложили арест на имущество местной жительницы. В отделе ФССП по Пермскому краю лежал исполнительный документ о взыскании более шести тыс. рублей за транспортный налог, а женщина была уверена, что с продажей автомобиля с нее автоматически спишутся неоплаченные налоги.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, должница в добровольном порядке не оплатила свои долги. Тогда решено было наложить арест на ее имущество — аквариумных рыбок вместе с аквариумом, люстру и напольный ковер. После ареста женщина незамедлительно выплатила свою задолженность.

#Происшествия#Фссп
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