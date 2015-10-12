В Прикамье за выходные сотрудниками ГИБДД был задержан 181 нетрезвый водитель

Posted 12 октября 2015, 06:05
Published 12 октября 2015, 06:05
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В прошедшие выходные в Пермском крае были проведены массовые проверки водителей на трассах регионального и федерального значения. В результате проверок был задержан 181 нетрезвый водитель
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, всего сотрудники госавтоинспекции за прошедшие три дня пресекли более 8 тыс. нарушений ПДД. В выходные в Прикамье произошло 28 ДТП, в которых 6 человек погибли, 29 — получили травмы. Кроме этого стражи порядка выявили 84 факта управления транспортным средством без водительского удостоверения, 143 водителя были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля, нарушение ПДД допустили 402 пешехода.
Госавтоинспекция Пермского края напоминает, что с 1 июля 2015 года ужесточено наказание за повторную езду в пьяном виде. Уголовная ответственность последует, если госавтоинспектор задержит нетрезвого автомобилиста во второй раз, либо водитель повторно откажется от медосвидетельствования. Возросла так же и сумма штрафа. Она составляет 200–300 тыс. рублей, либо в качестве наказания будут назначены обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, к пьяному водителю может быть применено лишение свободы на срок до двух лет.