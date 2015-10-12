Завершился аукцион на право пользования алмазоносным участком в Прикамье

Позднее ЗАО обанкротилось и было ликвидировано, не успев принять участие в торгах по Силурийскому и Рассольнинскому участкам. Кроме этих участков, «Уралалмаз» интересовался лицензией на месторождение Чикман с запасами около 300 тыс. карат. Минприроды в пятницу внесло в правительство проект распоряжения о проведении аукциона по лицензии на Чикман. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами — 16,633 млн рублей.