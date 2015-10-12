Завершился аукцион на право пользования алмазоносным участком в Прикамье

Posted 12 октября 2015, 08:30
Published 12 октября 2015, 08:30
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Пермское ООО «УралТрансСервис» вновь стало победителем аукциона на право пользования алмазоносным участком Рассольнинская депрессия (Пермский край). Соответствующее распоряжение 7 октября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет «Ъ».
Согласно даным издания, прогнозные ресурсы этого участка по категории P1 составляют 152 тыс. карат, по категории P2 — 691 тыс. карат, по категории P3 — 228 тыс. карат. Участок имеет площадь 7,8 кв. км. Стартовый платеж на аукционе, который был запланирован, но не состоялся в 2013 году, составлял 12,571 млн рублей.
«УралТрансСервис» согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс» принадлежит московскому ООО «АВ-Инвест», собственником которого является Михаил Медведев, гендиректор группы «Руиз» Льва Леваева. Адреса «АВ-Инвест» и «Руиз» совпадают, по этому же адресу зарегистрирован Московский ювелирный завод (МЮЗ), входящий в группу «Руиз Даймондс».
Добычей алмазов на россыпных месторождениях Красновишерского района Прикамья до последнего времени занималось входящее в «Руиз» ЗАО «Уралалмаз», производившее около 1% всех алмазов в РФ. К 2014 году это предприятие исчерпало рентабельные запасы своего основного Волынского месторождения и было продано московскому предпринимателю Андрею Задорожному.
Позднее ЗАО обанкротилось и было ликвидировано, не успев принять участие в торгах по Силурийскому и Рассольнинскому участкам. Кроме этих участков, «Уралалмаз» интересовался лицензией на месторождение Чикман с запасами около 300 тыс. карат. Минприроды в пятницу внесло в правительство проект распоряжения о проведении аукциона по лицензии на Чикман. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами — 16,633 млн рублей.