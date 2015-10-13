27 октября в Перми состоится стратегическая сессия «Инвестиции в коммерческую недвижимость»

Эксперты со всей России встретятся в Перми, чтобы обсудить вопрос, в какую коммерческую недвижимость лучше сейчас инвестировать.

27 октяюря эксперты из разных регионов России представят презентации своих решений, детально рассмотрят вопросы перспективы инвестирования в недвижимость, приведут примеры реализованных проектов, расскажут о тенденциях и возможных рисках. Генеральным партнером мероприятия выступит компания «ТАЛАН». Программа стратегической сессии состоит из трех раутов. Первый раут будет посвящен обзору текущей ситуации на рынке коммерческой недвижимости в разрезе «Россия, регионы, Пермский край». Эксперты обсудят современные требования к формированию городского пространства. Модератором выступит Екатерина Гресс, генеральный директор IDEM (Москва). Во втором рауте обсуждение инвестиционной привлекательности коммерческой недвижимости: ограничения и возможности для бизнеса, варианты экономического обоснования проектов и особенности управления. Модератор – Игорь Голубев, заместитель генерального директора компании PAN City Group (Пермь). В третьем рауте участники обсудят особенности формата «стрит-ритэйл». Модератор — Эвелина Ишметова, заместитель генерального директора компании RRG (Москва). В заключение Анастасия Кременчук, директор по развитию, главный редактор портала о коммерческой недвижимости Арендатор.ру подведет итоговые решения трех раутов в формате открытой дискуссии с участниками. Потенциальные инвесторы получат индивидуальные консультации экспертов мероприятий, владельцев объектов и представителей кредитно-финансовых учреждений. Мероприятие состоится в Перми, в HILTON GARDEN INN PERM на улице Мира, 45 б. Подробная информация: +7 912 88 68 064. Организатор: Маркетинговое агентство «Биржа деловых контактов»