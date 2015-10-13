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Posted 13 октября 2015, 04:52

Published 13 октября 2015, 04:52

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Нарушители ПДД получат 50-процентную скидку на штрафы, если оплатят их за 20 дней

Нарушители ПДД получат 50-процентную скидку на штрафы, если оплатят их за 20 дней

13 октября 2015, 04:52
Фото: Properm.ru.
Льготой не смогут воспользоваться нарушители, которые управляли машиной в нетрезвом виде, виновники ДТП с пострадавшими и водители, регулярно превышающие скорость и проезжающие на красный свет.

С 1 января 2016 года нарушители ПДД получат 50-процентную скидку на штрафы, если оплатят их в течение 20 дней, пишет «Коммерсантъ».

Сначалу информация о необходимости заплатить штраф будет поступать в базу данных ГИБДД в течение суток с момента вынесения штрафного постановления, потом — в государственную информационную систему о платежах (ГИС ГМП) Федерального казначейства. Водителю потребуется ввести номер постановления (или номер прав или свидетельства о регистрации), после чего банк автоматически выставит счет со скидкой.

Льготный период будет действовать в течение 20 суток со дня вынесения постановления. ГИБДД призывает водителей подключаться к SMS и электронным уведомлениям (например, через «Госуслуги»), которые доходят порой даже быстрее, чем информация до ГИС ГМП. На 21-й день в системе появятся новые данные для уплаты уже 100-процентной суммы штрафа.

Льготой не смогут воспользоваться нарушители, которые управляли машиной в нетрезвом виде, виновники ДТП с пострадавшими и водители, регулярно (более одного раза в год) превышающие скорость и проезжающие на красный свет.

Предложенная ГИБДД схема не потребует технических доработок от платежных систем, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Деньги» и в Qiwi.

В Госавтоинспекции надеются, что скидки простимулируют водителей к оперативной уплате штрафов. Автор закона депутат Вячеслав Лысаков уверен, что скидка позволит искоренить коррупцию: сегодня водители порой договариваются «на месте» с инспектором об уплате половины штрафа.

#Авто#Штрафы ГИБДД
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