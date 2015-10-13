Нарушители ПДД получат 50-процентную скидку на штрафы, если оплатят их за 20 дней

Льготный период будет действовать в течение 20 суток со дня вынесения постановления. ГИБДД призывает водителей подключаться к SMS и электронным уведомлениям (например, через «Госуслуги»), которые доходят порой даже быстрее, чем информация до ГИС ГМП. На 21-й день в системе появятся новые данные для уплаты уже 100-процентной суммы штрафа.