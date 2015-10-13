Полиция конфисковала алкоголь в одном из ночных клубов Перми

Posted 13 октября 2015, 06:38
Published 13 октября 2015, 06:38
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Полиция проверила ночной клуб «Freebar» на улице Петропавловская, 59. Целью было выявление и пресечение правонарушений при осуществлении торговой деятельности.
Барная карта клуба предлагала широкую линейку алкогольных напитков, но при этом лицензии на право торговли спиртосодержащей продукцией в заведении не оказалось. Товарно-сопроводительных документов сотрудникам полиции тоже показать не смогли.
Вся алкогольная продукция из незаконного оборота была изъята. Составлены три административных протокола реализацию и оборот алкогольной продукции без соответствующих документов. Виновные в нарушении законодательства будут привлечены к ответственности. Максимальный штраф для юридических лиц лишь по одной из предъявленных статей КоАП РФ составляет 500 тыс. рублей.