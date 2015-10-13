Полиция конфисковала алкоголь в одном из ночных клубов Перми

Вся алкогольная продукция из незаконного оборота была изъята. Составлены три административных протокола реализацию и оборот алкогольной продукции без соответствующих документов. Виновные в нарушении законодательства будут привлечены к ответственности. Максимальный штраф для юридических лиц лишь по одной из предъявленных статей КоАП РФ составляет 500 тыс. рублей.