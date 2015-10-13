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Posted 13 октября 2015, 09:39

Published 13 октября 2015, 09:39

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Теплоснабжение пермского жилфонда переходит на «зимний» температурный режим

Теплоснабжение пермского жилфонда переходит на «зимний» температурный режим

13 октября 2015, 09:39
Фото: Properm.ru.
ООО «ПСК» завершает мероприятия по обеспечению гидравлических и температурных режимов для бесперебойного снабжения теплом потребителей.

Сегодня, 13 октября, энергетики «ПСК» заканчивает врезку нового участка и переключение нагрузок на отрезке тепломагистрали, проходящем по ул. Лодыгина (микрорайон Крохалево). Здесь заменено 320 метров теплосети, что позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период. Сроки выполнения реконструкции были скорректированы из-за проблем с финансированием, возникших ввиду высокого уровня задолженности управляющих организаций — УК и ТСЖ — за потребленную тепловую энергию в размере 6 млрд рублей.

На период ремонта здания обеспечивались энергоресурсом по временной схеме, после ввода тепломагистрали в эксплуатацию все тепловые и гидравлические параметры для потребителей микрорайона Крохалева будут приведены к нормативным показателям.

Согласно планам, 15 октября в Мотовилихинском районе Перми должна завершится реконструкция автодороги (ул. Макаренко, ул. Тургенева, ул. Уинская). Вслед за работами дорожников энергетики смогут подключить потребителей, ранее «запитанных» от резервной теплосети, к основной тепломагистрали данной территории. Это позволит повысить уровень теплового комфорта в домах по ул. Дружбы, ул. Тургенева и бульвару Гагарина.

В целом, промежуточные итоги старта отопительного сезона 2015–2016 гг. демонстрируют, что все многоквартирные дома Перми обеспечены тепловой энергией. Ряд проблем в начале подключения домов к теплу был вызван неполадками в зоне ответственности УК и ТСЖ. Это же подтверждают и результаты мониторинга, которые показывают, что температура обратной сетевой воды в тепломагистралях сейчас значительно выше установленных показателей. Это следствие неотлаженной работы теплопринимающих установок зданий, из-за чего подаваемая теплоэнергия не распределяется по внутридомовым сетям, а возвращается на ТЭЦ невостребованной.

Со своей стороны, теплоэнергетики напоминают гражданам: управляющие организации обязаны обеспечить подготовку внутридомовой инфраструктуры, реализовав все предусмотренные мероприятия — промывку, «опрессовку» и текущие ремонты теплопроводов дома. В домах, где есть неполадки, снижение теплового комфорта особенно заметно на старте отопительного сезона.

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