Теплоснабжение пермского жилфонда переходит на «зимний» температурный режим

В целом, промежуточные итоги старта отопительного сезона 2015–2016 гг. демонстрируют, что все многоквартирные дома Перми обеспечены тепловой энергией. Ряд проблем в начале подключения домов к теплу был вызван неполадками в зоне ответственности УК и ТСЖ. Это же подтверждают и результаты мониторинга, которые показывают, что температура обратной сетевой воды в тепломагистралях сейчас значительно выше установленных показателей. Это следствие неотлаженной работы теплопринимающих установок зданий, из-за чего подаваемая теплоэнергия не распределяется по внутридомовым сетям, а возвращается на ТЭЦ невостребованной.