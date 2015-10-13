У лысьвенских свидетелей Иеговы через суд забирают землю

Posted 13 октября 2015, 08:28
Published 13 октября 2015, 08:28
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сегодня, 13 октября Арбитражный суд Пермского края отложил разбирательство по иску администрации Лысьвы к местной религиозной организации свидетелей Иеговы о признании договора аренды земельного участка на проспекте Победы, 24 недействительным, сообщает «Business-Class».
Судебный процесс начался в июле с подачи администрацией Лысьвы иска к организации свидетелей Иеговы о признании договора, заключенного в марте 2013 года, о безвозмездном срочном пользовании земельным участком, недействительным. Администрация просит также применить последствия недействительности сделки и возложить на ответчика обязанность возвратить земельный участок площадью 716 кв.м, расположенный в Лысьве, на проспекте Победы, 24.
В начале сентября администрация Лысьвы подала заявление о запрете производить какие-либо действия с этой землей. Суд, принимая во внимание предмет спора, решил удовлетворить ходатайство истца для сохранения существующего состояния отношений между сторонами.