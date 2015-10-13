У лысьвенских свидетелей Иеговы через суд забирают землю

Судебный процесс начался в июле с подачи администрацией Лысьвы иска к организации свидетелей Иеговы о признании договора, заключенного в марте 2013 года, о безвозмездном срочном пользовании земельным участком, недействительным. Администрация просит также применить последствия недействительности сделки и возложить на ответчика обязанность возвратить земельный участок площадью 716 кв.м, расположенный в Лысьве, на проспекте Победы, 24.