В Лысьве по факту гибели учительницы после падения щита возбуждено уголовное дело

По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели 48-летней учительницы из Лысьвы от травм, полученных при падении на неё рекламного щита. Когда будут установлены люди, отвечающие за установку конструкции, им будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.