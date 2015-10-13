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Posted 13 октября 2015, 05:09

Published 13 октября 2015, 05:09

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Лысьве по факту гибели учительницы после падения щита возбуждено уголовное дело

В Лысьве по факту гибели учительницы после падения щита возбуждено уголовное дело

13 октября 2015, 05:09
Фото: Properm.ru.
Сейчас устанавливаются лица, виновные в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели 48-летней учительницы из Лысьвы от травм, полученных при падении на неё рекламного щита. Когда будут установлены люди, отвечающие за установку конструкции, им будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы. Во время расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям руководства организации, установившей рекламный щит, а также иных должностных лиц.

Напомним, днем 9 октября женщина шла по пешеходному тротуару. Внезапно на неё упал рекламный металлический щит. Свидетели произошедшего вызвали «Скорую помощь». Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализирована в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

#Происшествия
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