В Лысьве по факту гибели учительницы после падения щита возбуждено уголовное дело

Posted 13 октября 2015, 05:09
Published 13 октября 2015, 05:09
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели 48-летней учительницы из Лысьвы от травм, полученных при падении на неё рекламного щита. Когда будут установлены люди, отвечающие за установку конструкции, им будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы. Во время расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям руководства организации, установившей рекламный щит, а также иных должностных лиц.
Напомним, днем 9 октября женщина шла по пешеходному тротуару. Внезапно на неё упал рекламный металлический щит. Свидетели произошедшего вызвали «Скорую помощь». Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализирована в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.