В Перми мошенники решили заработать на отлове животных

Posted 13 октября 2015, 12:59
Published 13 октября 2015, 12:59
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Перми мошенники, прикрываясь приютом «Доброе сердце», предлагают купить авторучки.
«Вчера вечером на Центральном рынке я услышала, как один молодой человек сложенным рекламным слогом рассказывал другому мужчине, что в городе проходит акция — сбор средств на отлов бездомных животных. По его словам, купив ручку за 30 рублей, можно помочь собрать необходимые средства, — рассказала корреспонденту Properm.ru свидетельница произошедшего Валентина. — Конечно подошла и поинтересовалась, что это за акция. Мне ответили, что он является представителем приюта «Доброе сердце», который находится в Закамске».
На возражение, что в Закамске нет такого приюта, мужчина ушел. По словам Валентины, которая имеет опыт работы с различными организациями, помогающими бездомным животным, к приюту «Доброе сердце» продавцы авторучек не имеют никакого отношения.