В Перми мошенники решили заработать на отлове животных

«Вчера вечером на Центральном рынке я услышала, как один молодой человек сложенным рекламным слогом рассказывал другому мужчине, что в городе проходит акция — сбор средств на отлов бездомных животных. По его словам, купив ручку за 30 рублей, можно помочь собрать необходимые средства, — рассказала корреспонденту Properm.ru свидетельница произошедшего Валентина. — Конечно подошла и поинтересовалась, что это за акция. Мне ответили, что он является представителем приюта «Доброе сердце», который находится в Закамске».