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Posted 13 октября 2015, 12:59

Published 13 октября 2015, 12:59

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Перми мошенники решили заработать на отлове животных

В Перми мошенники решили заработать на отлове животных

13 октября 2015, 12:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Они предлагают купить ручку за 30 рублей, объясняя это сбором на отлов бездомных собак. Деньги якобы идут на счет приюта «Доброе сердце», но приют к этому отношение не имеет.

В Перми мошенники, прикрываясь приютом «Доброе сердце», предлагают купить авторучки.

«Вчера вечером на Центральном рынке я услышала, как один молодой человек сложенным рекламным слогом рассказывал другому мужчине, что в городе проходит акция — сбор средств на отлов бездомных животных. По его словам, купив ручку за 30 рублей, можно помочь собрать необходимые средства, — рассказала корреспонденту Properm.ru свидетельница произошедшего Валентина. — Конечно подошла и поинтересовалась, что это за акция. Мне ответили, что он является представителем приюта «Доброе сердце», который находится в Закамске».

На возражение, что в Закамске нет такого приюта, мужчина ушел. По словам Валентины, которая имеет опыт работы с различными организациями, помогающими бездомным животным, к приюту «Доброе сердце» продавцы авторучек не имеют никакого отношения.

Лариса Лосева, представитель приюта «Доброе сердце»:— Проводимые нами акции по сбору благотворительной помощи всегда тщательно готовятся, информация о них размещается на интернет ресурсах и в сми. Мы всегда раздаём листовки приюта «Доброе сердце», рассказываем о его жизни и приглашаем в гости. Ручки продают под нашим именем мошенники. И к сожалению, это не единственный случай. Бывает ещё хуже.
#Происшествия#Кругом обман#Мошенники
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