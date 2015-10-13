В Перми на начальника угрозыска Павла Фадеева завели уголовное дело

Posted 13 октября 2015, 07:11
Published 13 октября 2015, 07:11
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В отношении начальника пермского уголовного розыска Павла Фадеева возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Изначально он проходил свидетелем по делу о краже бюджетных средств в 2011 году, выделенных для содержания полицейских, приставленных для охраны городских мероприятий в рамках программы «Правопорядок». Фигурантами дела проходят бывший начальник МОБ Алексей Руммель и полицейский Вячеслав Весин. Как сообщает портал «НеСекретно», во время дачи показаний касаемо своего дела, Весин рассказал следователям и о участии Фадеева в квартирных махинациях для полицейской верхушки.
На сегодняшний день обвинение Павлу Фадееву не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Сейчас он находится в отпуске и вместе с тем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В СКР давать комментарии отказываются.