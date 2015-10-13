properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2015, 07:11

Published 13 октября 2015, 07:11

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Перми на начальника угрозыска Павла Фадеева завели уголовное дело

В Перми на начальника угрозыска Павла Фадеева завели уголовное дело

13 октября 2015, 07:11
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
В СКР давать комментарии отказываются.

В отношении начальника пермского уголовного розыска Павла Фадеева возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Изначально он проходил свидетелем по делу о краже бюджетных средств в 2011 году, выделенных для содержания полицейских, приставленных для охраны городских мероприятий в рамках программы «Правопорядок». Фигурантами дела проходят бывший начальник МОБ Алексей Руммель и полицейский Вячеслав Весин. Как сообщает портал «НеСекретно», во время дачи показаний касаемо своего дела, Весин рассказал следователям и о участии Фадеева в квартирных махинациях для полицейской верхушки.

На сегодняшний день обвинение Павлу Фадееву не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Сейчас он находится в отпуске и вместе с тем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В СКР давать комментарии отказываются.

#Происшествия#Возле кормушки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика