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Posted 13 октября 2015, 04:33

Published 13 октября 2015, 04:33

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Прикамье тело пропавшей без вести женщины нашли в яме с отходами

В Прикамье тело пропавшей без вести женщины нашли в яме с отходами

13 октября 2015, 04:33
Фото: Properm.ru.
Как выяснилось, она была убита ударом топора по шее.

В Пермском крае нашли тело пропавшей без вести женщины. По версии следствия, вечером 28 июня 2015 года она была дома со своим сожителем и употребляла спиртное. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина дважды ударил ее по шее топором.

Осознав, что женщина мертва, он спрятал тело в яме с бытовыми отходами. Позже родственники женщины обратились с заявлением в полицию. Преступление длительное время оставалось не раскрытым. Жителю деревни Варяж предъявлено обвинение по статье «Убийство». Он заключен под стражу, сообщает следственный комитет.

#Происшествия
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