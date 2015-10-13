В Прикамье тело пропавшей без вести женщины нашли в яме с отходами

Posted 13 октября 2015, 04:33
Published 13 октября 2015, 04:33
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Пермском крае нашли тело пропавшей без вести женщины. По версии следствия, вечером 28 июня 2015 года она была дома со своим сожителем и употребляла спиртное. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина дважды ударил ее по шее топором.
Осознав, что женщина мертва, он спрятал тело в яме с бытовыми отходами. Позже родственники женщины обратились с заявлением в полицию. Преступление длительное время оставалось не раскрытым. Жителю деревни Варяж предъявлено обвинение по статье «Убийство». Он заключен под стражу, сообщает следственный комитет.