Вышел ТОП-500 школ России. Угадайте, сколько из Перми?

При этом в федеральный рейтинг не попали школы, присутствующие в ТОП-10 рейтинга пермских школ, который был составлен департаментом образования Перми, основываясь на результатах ЕГЭ. Это касается гимназий №6, №17, №4, лицеев № 4 и №10.