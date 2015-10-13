Вышел ТОП-500 школ России. Угадайте, сколько из Перми?

Posted 13 октября 2015, 12:40
Published 13 октября 2015, 12:40
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Министерство образования РФ огласило перечень 500 лучших школ России по итогам 2014/15 учебного года. Основными принципами, на которых строится рейтинг, являются образовательные результаты работы школы и ориентация на предоставление качественного массового образования и развитие таланта учащихся.
В последнем перечне отдельно выделен рейтинг ТОП-25 общеобразовательных организаций с наиболее высокими результатами. Школы Пермского края в него не вошли.
В ТОП-200 лучших сельских общеобразовательных организаций, предоставляющих наибольшие возможности развития способностей учащихся попали 11 школ Прикамья. Регион занял в этом году 4 место из 55 возможных, разделив его с Чувашской республикой. Оценивались учебные заведения по результатам ОГЭ и олимпиад.
В ТОП-200 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников, вошли две пермские школы - №22 и №146.
В ТОП-100 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по индустриально-технологическому профилю, Пермский край занял 4 место с 4 школами. При формировании списка учитывались результаты олимпиад соответствующего профиля.
При этом в федеральный рейтинг не попали школы, присутствующие в ТОП-10 рейтинга пермских школ, который был составлен департаментом образования Перми, основываясь на результатах ЕГЭ. Это касается гимназий №6, №17, №4, лицеев № 4 и №10.