26-летняя пермячка месяц прятала труп новорожденного в холодильнике

Найти мать новорожденного помогли отпечатки на пакете. Они принадлежали матери девушки, родившей ребенка. Как рассказала женщина на допросе, она приезжала к дочери прибираться и нашла пакет. Оказалось, у дочери есть еще два ребенка, на которых она лишена родительских прав. Дети проживают в Кудымкаре в патронажной семье. По поводу беременности девушка в больницу не обращалась и родила дома самостоятельно.