26-летняя пермячка месяц прятала труп новорожденного в холодильнике

Posted 14 октября 2015, 06:01
Published 14 октября 2015, 06:01
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Перми в одном из домов на Парковом около мусоропровода местным дворником был найден мертвый младенец, завернутый в мусорный пакет. Как рассказал корреспонденту Properm.ru замруководителя следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР Павел Сатюков, перед тем как оставить труп ребенка у мусоропровода, его 26-летняя мать месяц продержала тельце в холодильнике. Следователям она утверждает, что ребенок родился уже мертвый.
Найти мать новорожденного помогли отпечатки на пакете. Они принадлежали матери девушки, родившей ребенка. Как рассказала женщина на допросе, она приезжала к дочери прибираться и нашла пакет. Оказалось, у дочери есть еще два ребенка, на которых она лишена родительских прав. Дети проживают в Кудымкаре в патронажной семье. По поводу беременности девушка в больницу не обращалась и родила дома самостоятельно.
Как утверждает сама роженица, ребенок родился мертвым. Но проведенная медицинская экспертиза установила, что младенец родился живым и умер от пневмонии вскоре после родов. Сейчас следствию необходимо установить, когда погиб ребенок — на руках у матери, либо уже в холодильнике.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 125 (оставление в опасности, повлекшее смерть). Если полицейские установят факт того, что младенец погиб в холодильнике, то статью переквалифицируют.