Фотофакт: в Перми урожай капусты ушел под снег

«Ранние снегопады в этом году не позволили нам поднять очень хороший урожай по овощам», — уточнил зампредседателя правительства Пермского края, министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов. Аналогичная ситуация сложилась со сбором пшеницы и других овощей.