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Posted 14 октября 2015, 05:54

Published 14 октября 2015, 05:54

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Фотофакт: в Перми урожай капусты ушел под снег

Фотофакт: в Перми урожай капусты ушел под снег

14 октября 2015, 05:54
Фото: Properm.ru.
В прошлом году такая ситуация привела к повышению цен на капусту.

На сельскохозяйственных полях у Восточного обхода остался неубранным урожай капусты. Об этом Properm.ru сообщил читатель, заметивший под снегом не один зеленый кочан.

По оценке бдительного пермяка, размер поля составляет несколько гектар.

Напомним, в прошлом году пермские чиновники объяснили рост цен на отечественные продукты погодными условиями. Цены на капусту выросли в два раза из-за рано выпавшего снега.

«Ранние снегопады в этом году не позволили нам поднять очень хороший урожай по овощам», — уточнил зампредседателя правительства Пермского края, министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов. Аналогичная ситуация сложилась со сбором пшеницы и других овощей.

#Общество
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