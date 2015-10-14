Фотофакт: в Перми урожай капусты ушел под снег

Posted 14 октября 2015, 05:54
Published 14 октября 2015, 05:54
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
На сельскохозяйственных полях у Восточного обхода остался неубранным урожай капусты. Об этом Properm.ru сообщил читатель, заметивший под снегом не один зеленый кочан.
По оценке бдительного пермяка, размер поля составляет несколько гектар.
Напомним, в прошлом году пермские чиновники объяснили рост цен на отечественные продукты погодными условиями. Цены на капусту выросли в два раза из-за рано выпавшего снега.
«Ранние снегопады в этом году не позволили нам поднять очень хороший урожай по овощам», — уточнил зампредседателя правительства Пермского края, министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов. Аналогичная ситуация сложилась со сбором пшеницы и других овощей.