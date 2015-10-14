Главы Минфина и Минэкономразвития считают, что экономике страны не обойтись без горьких лекарств

Министр экономического развития Алексей Улюкаев высказал мнение о том, что власти давно известен рецепт для «оздоровления экономики». «Мы все всё знаем. Только ведем себя как больной, которому не хочется пить горькое лекарство, и он откладывает его в сторонку», — пояснил Улюкаев.