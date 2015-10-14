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Posted 14 октября 2015, 06:21

Published 14 октября 2015, 06:21

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Главы Минфина и Минэкономразвития считают, что экономике страны не обойтись без горьких лекарств

Главы Минфина и Минэкономразвития считают, что экономике страны не обойтись без горьких лекарств

14 октября 2015, 06:21
Фото: Properm.ru.
Для того чтобы обеспечить устойчивый рост, стране нужно стимулировать именно частные инвестиции, считает Антон Силуанов.

Для возобновления роста экономики России предстоит сократить государственные расходы. Об этом предупреждает министр финансов Антон Силуанов.

«Бюджет в нынешних условиях как раз должен перестроиться, и мы должны эту горькую пилюлю на себе попробовать. В первую очередь через снижение доли государственных расходов в экономике», — приводит «РИА Новости» слова главы Минфина.

Основными направлениями, по его мнению, должны стать сокращение расходов через уменьшение дефицита бюджета и восстановление больших ресурсов в экономике: «В условиях, когда мы должны говорить об инвестиционном росте, конечно, нашей задачей должно быть ограничение бюджетных расходов, ограничение заимствований, ограничение процентных ставок в экономике».

По словам главы Минфина, для того чтобы обеспечить действительно устойчивый рост, стране нужно стимулировать именно частные инвестиции.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев высказал мнение о том, что власти давно известен рецепт для «оздоровления экономики». «Мы все всё знаем. Только ведем себя как больной, которому не хочется пить горькое лекарство, и он откладывает его в сторонку», — пояснил Улюкаев.

#Банки#Экономика россии
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