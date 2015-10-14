Главы Минфина и Минэкономразвития считают, что экономике страны не обойтись без горьких лекарств

Posted 14 октября 2015, 06:21
Published 14 октября 2015, 06:21
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Для возобновления роста экономики России предстоит сократить государственные расходы. Об этом предупреждает министр финансов Антон Силуанов.
«Бюджет в нынешних условиях как раз должен перестроиться, и мы должны эту горькую пилюлю на себе попробовать. В первую очередь через снижение доли государственных расходов в экономике», — приводит «РИА Новости» слова главы Минфина.
Основными направлениями, по его мнению, должны стать сокращение расходов через уменьшение дефицита бюджета и восстановление больших ресурсов в экономике: «В условиях, когда мы должны говорить об инвестиционном росте, конечно, нашей задачей должно быть ограничение бюджетных расходов, ограничение заимствований, ограничение процентных ставок в экономике».
По словам главы Минфина, для того чтобы обеспечить действительно устойчивый рост, стране нужно стимулировать именно частные инвестиции.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев высказал мнение о том, что власти давно известен рецепт для «оздоровления экономики». «Мы все всё знаем. Только ведем себя как больной, которому не хочется пить горькое лекарство, и он откладывает его в сторонку», — пояснил Улюкаев.