Город стоит в «пробке». В центре Перми ВАЗ влетел под трамвай

Posted 14 октября 2015, 14:59
Published 14 октября 2015, 14:59
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Сегодня, в 18:30, на перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда произошло ДТП с участием трамвая маршрута № 3 и легкового автомобиля.
Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Пермгорэлектротранс, легковой автомобиль ехал по путям на запрещающий сигнал светофора, в этот момент на пересечение улиц выехал другой автомобиль.
В результате, от столкновения машин, автомобиль ехавший по путям отлетел под стоящий трамвай, ожидающий разрешающего сигнала светофора. Также произошло задымление машины. Пассажиры трамвая, а также водитель с кондуктором не пострадали.
Однако в соцсетях появилась информация, о том что водителя легкового автомобиля госпитализировали: «Водителя авто на скорой увезли», — Анастасия Байкалова.
Сотрудники предприятия оперативно вызвали скорую помощь и пожарных. Также на место прибыли сотрудники МУП ПГЭТ и ГиБДД.
В 19:45 движение было восстановлено