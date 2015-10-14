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Posted 14 октября 2015, 14:59

Published 14 октября 2015, 14:59

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Город стоит в «пробке». В центре Перми ВАЗ влетел под трамвай

Город стоит в «пробке». В центре Перми ВАЗ влетел под трамвай

14 октября 2015, 14:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Газеты Звезда.

Сегодня, в 18:30, на перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда произошло ДТП с участием трамвая маршрута № 3 и легкового автомобиля.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Пермгорэлектротранс, легковой автомобиль ехал по путям на запрещающий сигнал светофора, в этот момент на пересечение улиц выехал другой автомобиль.

В результате, от столкновения машин, автомобиль ехавший по путям отлетел под стоящий трамвай, ожидающий разрешающего сигнала светофора. Также произошло задымление машины. Пассажиры трамвая, а также водитель с кондуктором не пострадали.

Однако в соцсетях появилась информация, о том что водителя легкового автомобиля госпитализировали: «Водителя авто на скорой увезли», — Анастасия Байкалова.

Сотрудники предприятия оперативно вызвали скорую помощь и пожарных. Также на место прибыли сотрудники МУП ПГЭТ и ГиБДД.

В 19:45 движение было восстановлено

#Авто#Дтп
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