«Интересным для покупки долларов остается курс, близкий к 60 рублям»

«На данный момент главными факторами, определяющими динамику курса рубля, являются высокие цены на нефть, которые после месячной консолидации вернулись к уровням выше 50 долларов за баррель, а также растущий спрос на рисковые активы, поддерживаемый ожиданиями инвесторов, что ФРС США может отказаться от повышения ключевой ставки в 2015 году», — считает Антон Королик, управляющий директор инвстиционной компании «Витус».