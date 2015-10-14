«Интересным для покупки долларов остается курс, близкий к 60 рублям»

Posted 14 октября 2015, 06:00
Published 14 октября 2015, 06:00
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
«На данный момент главными факторами, определяющими динамику курса рубля, являются высокие цены на нефть, которые после месячной консолидации вернулись к уровням выше 50 долларов за баррель, а также растущий спрос на рисковые активы, поддерживаемый ожиданиями инвесторов, что ФРС США может отказаться от повышения ключевой ставки в 2015 году», — считает Антон Королик, управляющий директор инвстиционной компании «Витус».
Ситуация в Сирии, по его мнению, оказывает незначительное влияние и лишь на нефтяные цены в виде некоторой «военной премии».
Отметим, официальный курс евро на сегодня, 14 октября 2015 года, увеличился до 70,9 рублей, доллара — до 62,22 рублей.