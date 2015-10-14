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Posted 14 октября 2015, 06:00

Published 14 октября 2015, 06:00

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

«Интересным для покупки долларов остается курс, близкий к 60 рублям»

«Интересным для покупки долларов остается курс, близкий к 60 рублям»

14 октября 2015, 06:00
Фото: Properm.ru.
Тем, у кого есть валютные сбережения, управляющий директор ИК «Витус» Антон Королик рекомендует оставаться в них.

«На данный момент главными факторами, определяющими динамику курса рубля, являются высокие цены на нефть, которые после месячной консолидации вернулись к уровням выше 50 долларов за баррель, а также растущий спрос на рисковые активы, поддерживаемый ожиданиями инвесторов, что ФРС США может отказаться от повышения ключевой ставки в 2015 году», — считает Антон Королик, управляющий директор инвстиционной компании «Витус».

Ситуация в Сирии, по его мнению, оказывает незначительное влияние и лишь на нефтяные цены в виде некоторой «военной премии».

Антон Королик:— По нашим прогнозам к концу 2015 года курс рубля окажется выше текущих значений. Есть определенные сомнения в устойчивости роста цен на нефть. Не исключено, что стоимость «черного золота» снизится к уровням 40–45 долларов за баррель. В связи с этим я бы рекомендовал тем, у кого же есть валютные сбережения, оставаться в них. При этом интересным для покупки американской валюты с прицелом на конец года остается уровень близкий к 60 рублям за доллар.

Отметим, официальный курс евро на сегодня, 14 октября 2015 года, увеличился до 70,9 рублей, доллара — до 62,22 рублей.

#Мнения#Банки#Лиза алерт#Витус#Евро#Доллар
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