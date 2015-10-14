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Posted 14 октября 2015, 07:18

Published 14 октября 2015, 07:18

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы

Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы

14 октября 2015, 07:18
Фото: Properm.ru.
Для удобства пассажиров все больше пермских трамваев оборудуется тепловыми завесами

В трамваях и троллейбусах запущены теновые обогреватели, сообщает Пермгорэлектротранс. В этом году тепловые завесы установлены еще в 3 вагонах трамваев, таким образом, их число выросло до 24.

На данный момент в пермских трамваях и троллейбусах запущена первая ступень отопления (тэновые обогреватели), включение которой происходит при температуре от +5° до — 5°.Вторая и третья ступени системы включаются, когда уличная температура опускается ниже — 5°.

Кроме того, на очистку путей вышло уже 3 вагона — снегоочистителя. Работы производятся как в ночное, так и в дневное время.

#Авто#Пермгорэлектротранс#Трамваи#Троллейбусы
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