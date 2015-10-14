Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы

Posted 14 октября 2015, 07:18
Published 14 октября 2015, 07:18
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В трамваях и троллейбусах запущены теновые обогреватели, сообщает Пермгорэлектротранс. В этом году тепловые завесы установлены еще в 3 вагонах трамваев, таким образом, их число выросло до 24.
На данный момент в пермских трамваях и троллейбусах запущена первая ступень отопления (тэновые обогреватели), включение которой происходит при температуре от +5° до — 5°.Вторая и третья ступени системы включаются, когда уличная температура опускается ниже — 5°.
Кроме того, на очистку путей вышло уже 3 вагона — снегоочистителя. Работы производятся как в ночное, так и в дневное время.