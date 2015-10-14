Пермский край ожидает «ревизорская» проверка администрацией президента РФ

Posted 14 октября 2015, 07:45
Published 14 октября 2015, 07:45
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Стало известно, что администрация президента РФ собирается провести комплексную проверку Пермского края, сообщает «Новый Компаньон». Информация появилась после посещения края «большой администрацией» и их требования предоставить первые документы для проведения ревизии.
Называется и более точная дата начала проверки — 25 октября 2015 года. Хотя судя по тому, что первые документы уже запрошены, можно сказать, что проверка началась.
По предварительным данным, ревизия затронет соблюдение краевыми властями коррупционного законодательства, финансовой дисциплины, исполнения указов президента РФ. Отдельно будет проверяться исполнение государственных контрактов в сфере инфраструктуры.
Напомним, что по информации источников Properm.ru, президент Владимир Путин собирается приехать в Пермь 22 октября. В прошлый раз Владимир Путин приезжал в Пермь в феврале 2012 года.