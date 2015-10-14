Российским курильщикам снова разрешили дымить в подъездах

Напомним, в 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, запрещающий курение на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Через год в список зон, свободных от курения, добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и в аэропорты.