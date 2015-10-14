Российским курильщикам снова разрешили дымить в подъездах

Posted 14 октября 2015, 07:03
Published 14 октября 2015, 07:03
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Сегодня в России начали действовать новые правила по оснащению мест для курения. Согласно требованиям, составленным Минстроем и Минздравом РФ, специальные уголки для курильщиков могут снова появиться в подъездах многоквартирных домов и на судах дальнего плавания, пишет РИА «Новости».
При этом место для курения должно быть оснащено специальной табличкой и пепельницей. Также оно должно быть освещено в темное время суток, оборудовано системой пожаротушения и вентиляцией.
Согласно документу, в многоквартирных домах помещения для курения должны оборудовать сами собственники и на свои деньги. А вот специальными уголками для курящих сотрудников должны будут озаботиться работодатели.
Напомним, в 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, запрещающий курение на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Через год в список зон, свободных от курения, добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и в аэропорты.