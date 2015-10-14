properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября 2015, 07:03

Published 14 октября 2015, 07:03

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Российским курильщикам снова разрешили дымить в подъездах

Российским курильщикам снова разрешили дымить в подъездах

14 октября 2015, 07:03
Фото: Properm.ru.
Для этого жильцам нужно оборудовать специальное помещение с пепельницей и вентиляцией.

Сегодня в России начали действовать новые правила по оснащению мест для курения. Согласно требованиям, составленным Минстроем и Минздравом РФ, специальные уголки для курильщиков могут снова появиться в подъездах многоквартирных домов и на судах дальнего плавания, пишет РИА «Новости».

При этом место для курения должно быть оснащено специальной табличкой и пепельницей. Также оно должно быть освещено в темное время суток, оборудовано системой пожаротушения и вентиляцией.

Согласно документу, в многоквартирных домах помещения для курения должны оборудовать сами собственники и на свои деньги. А вот специальными уголками для курящих сотрудников должны будут озаботиться работодатели.

Напомним, в 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, запрещающий курение на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Через год в список зон, свободных от курения, добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и в аэропорты.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика