УФАС обвинило «Тандем-Авто» в распространении недостоверной рекламы

При этом законодательство запрещает распространение рекламы, содержащей недостоверные сведения. В данном случае аудиоролик содержит информацию о том, что в автосалоне «Тандем-авто» новые автомобили марки «Лада» продаются по «самым низким ценам». Однако по результатам мониторинга расценок пермских дилеров «Лада» подтверждения данная информация не находит.