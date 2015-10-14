УФАС обвинило «Тандем-Авто» в распространении недостоверной рекламы

Posted 14 октября 2015, 11:24
Published 14 октября 2015, 11:24
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в отношении ООО «Практика -Р». Организация является дилером «Лада» в Перми (автоцентр «Тандем-Авто»).
Как сообщает УФАС, специалистами ведомства был зафиксирован факт распространения в магазинах одной из торговых сетей города аудиорекламы следующего содержания: «…автомобили «Лада» по самым низким ценам…».
При этом законодательство запрещает распространение рекламы, содержащей недостоверные сведения. В данном случае аудиоролик содержит информацию о том, что в автосалоне «Тандем-авто» новые автомобили марки «Лада» продаются по «самым низким ценам». Однако по результатам мониторинга расценок пермских дилеров «Лада» подтверждения данная информация не находит.