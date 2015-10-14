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Posted 14 октября 2015, 11:24

Published 14 октября 2015, 11:24

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

УФАС обвинило «Тандем-Авто» в распространении недостоверной рекламы

УФАС обвинило «Тандем-Авто» в распространении недостоверной рекламы

14 октября 2015, 11:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
В случае доказательства нарушения закона о рекламе, организации грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в отношении ООО «Практика -Р». Организация является дилером «Лада» в Перми (автоцентр «Тандем-Авто»).

Как сообщает УФАС, специалистами ведомства был зафиксирован факт распространения в магазинах одной из торговых сетей города аудиорекламы следующего содержания: «…автомобили «Лада» по самым низким ценам…».

При этом законодательство запрещает распространение рекламы, содержащей недостоверные сведения. В данном случае аудиоролик содержит информацию о том, что в автосалоне «Тандем-авто» новые автомобили марки «Лада» продаются по «самым низким ценам». Однако по результатам мониторинга расценок пермских дилеров «Лада» подтверждения данная информация не находит.

Галина Ужегова, начальник отдела контроля за рекламой Пермского УФАС России:— Антимонопольная служба запросила у торговой сети информацию по данному ролику. Представители торговой сети в свою очередь предоставили в УФАС договор на рекламно-информационное сотрудничество, заключенный в сентябре 2015 года с рекламодателем ООО «Практика-Р». В отношении данной организации и возбуждено дело. В случае подтверждения фактов нарушения закона о рекламе, организации грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
#Бизнес#Уфас#Уфас россии
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