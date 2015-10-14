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Posted 14 октября 2015, 05:24

Published 14 октября 2015, 05:24

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Прикамье в горящем доме погибла семья из 6 человек

В Прикамье в горящем доме погибла семья из 6 человек

14 октября 2015, 05:24
Фото: Properm.ru.
Среди погибших - дети 4, 6 и 10 лет.

В три часа утра в деревне Отопково Кочевского района произошел пожар в жилом доме. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 28 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать горение лишь в пять утра, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным следственного комитета, в доме проживала семья из шести человек: женщина 1947 года рождения, ее сын 1983 года рождения, его супруга 1980 и дети 4, 6 и 10 лет.

Первой пожар заметила дочь хозяйки дома, живущая по соседству. Пожарные нашли тела всех взрослых и 4-летнего малыша. Тела еще двоих детей до сих пор под завалами. Сейчас следователи устанавливают причину произошедшего.

#Происшествия
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