В Прикамье в горящем доме погибла семья из 6 человек

В три часа утра в деревне Отопково Кочевского района произошел пожар в жилом доме. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 28 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать горение лишь в пять утра, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.