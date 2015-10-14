Вдова погибшего в медвытрезвителе пермяка хочет взыскать с государства 3,5 млн рублей

Напомним, 8 апреля 2009 года сотрудники милиции задержали Александра Самойлова в центре Перми и доставили в медицинский вытрезвитель, функционировавший в тот период времени в системе МВД России. Там между милиционерами и потерпевшим завязался конфликт. Сотрудники правоохранительных органов связали задержанного в «положении ласточки», применив «мягкие вязки». Не имея возможности нормально дышать более 14 минут, мужчина скончался от удушья. Родственники погибшего несколько лет добивались правосудия. Лишь после проведения третьей экспертизы, уже на на федеральном уровне, жена и мать погибшего довели дело до суда.