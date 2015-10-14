Вдова погибшего в медвытрезвителе пермяка хочет взыскать с государства 3,5 млн рублей

Posted 14 октября 2015, 07:30
Published 14 октября 2015, 07:30
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Ленинский районный суд Перми с иском о компенсации морального вреда обратилась вдова пермяка, который погиб в апреле 2009 года в милицейском вытрезвителе. Как сообщает портал «Общественный вердикт», Светлана Самойлова требует от государства 3,5 млн рублей за преступные действия представителей власти в отношении ее мужа, незаконные многократные отказы в возбуждении уголовного дела и длительное незаконное бездействие при расследовании обстоятельств гибели супруга.
Напомним, 8 апреля 2009 года сотрудники милиции задержали Александра Самойлова в центре Перми и доставили в медицинский вытрезвитель, функционировавший в тот период времени в системе МВД России. Там между милиционерами и потерпевшим завязался конфликт. Сотрудники правоохранительных органов связали задержанного в «положении ласточки», применив «мягкие вязки». Не имея возможности нормально дышать более 14 минут, мужчина скончался от удушья. Родственники погибшего несколько лет добивались правосудия. Лишь после проведения третьей экспертизы, уже на на федеральном уровне, жена и мать погибшего довели дело до суда.
Шестеро экс-милиционеров - Александр Кувшинов, Дмитрий Косолапов, Андрей Марков, Андрей Сидоров, Александр Притчин и Александр Борисов - обвинялись в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и причинением тяжких последствий. Ни один из них так и не признал своей вины.
26 мая 2015 года в суде выступил сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека Дмитрий Шевченко. Он сообщил, что способ связывания «ласточка», которому подвергся Самойлов в медвытрезвителе, уже давно во всем мире признан пыточным, жестоким, унижающим человеческое достоинство видом обращения и наказания. Кроме того, такой способ является нарушением статьи 2 «Право на жизнь», статьи 3 «Запрещение пыток» Конвенции ООН «О защите прав человека и основных свобод».
Семья Самойлова добивалась правосудия шесть лет. Приговор был вынесен 8 июня в Ленинском районном суде.
Суд признал виновными в превышении должностных полномочий всех шестерых бывших милиционеров. С учетом роли каждого в инциденте шестилетней давности судья Олег Порошин приговорил Борисова и Кувшинова к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, Косолапову и Маркову суд вынес приговор в виде трех с половиной лет условно с испытательным сроком два года, Сидорова и Притчина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком полтора года.
Иск о возмещении морального вреда на 2 млн рублей со стороны матери Александра был удовлетворен частично. В общей сложности все шестеро должны выплатить потерпевшей стороне 1,5 млн рублей.
При вынесении приговора судья учел положительные характеристики подсудимых и наличие детей. Смягчающими обстоятельствами для Сидорова стала беременность жены, для Кувшинина — беременность гражданской жены, для Борисова и Маркова — участие в боевых действиях на Северном Кавказе, для Борисова — наличие ведомственных наград за отличие в службе, для Кувшинова и Косолапова — участие в ликвидации последствий пожара в клубе «Хромая Лошадь», для Притчина — частичное возмещение затрат на похороны Самойлова.