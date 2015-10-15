properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2015, 05:00

Published 15 октября 2015, 05:00

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Экопромбанк. Прошел год: Удовлетворено 7% требований кредиторов первой очереди

Экопромбанк. Прошел год: Удовлетворено 7% требований кредиторов первой очереди

15 октября 2015, 05:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
Агентство по страхованию вкладов — конкурсный управляющий пермского банка — поделился с Properm.ru результатами конкурсного производства, которое стартовало год назад.

25 сентября 2015 года Арбитражный суд Пермского края продлил срок конкурсного производства в отношении Экопромбанка. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — рассказало Properm.ru об итогам первого года конкурсного производства.

По данным АСВ, страховое возмещение получили 5201 вкладчик Экопромбанка на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Что касается сверхстраховых выплат, то на 1 сентября кредиторам первой очереди выплачено почти 263 млн рублей. «Это составляет 7,23% от суммы установленных требований», — уточняют в АСВ. Размер неудовлетворенных требований составляет 5,8 млрд рублей, из которых 3,4 млрд приходится на кредиторов первой очереди.

Всего АСВ установлены требования 1180 кредиторов первой очереди (вкладчики-физлица), 2 кредитора второй очереди и 464 кредитора третьей очереди (вкладчики-юрлица).

Дальнейшие расчеты с кредиторами полностью зависят от того, как быстро будут пополняться конкурсная масса и поступать денежные средства от взыскания задолженности и реализации имущества банка. Судя по текущим результатам, процесс конкурсного производства не быстрый.

Ранее в интервью Properm.ru руководитель представительства АСВ в Приволжском федеральном округе Вячеслав Бураков объяснял: «Конкурсному управляющему необходимо проделать очень большую работу по инвентаризации (а часто и поиску) имущества, его оценке и продаже. Эти действия сопровождаются в подавляющем большинстве случаев судебными процедурами и исполнительными производствами, сроки которых регламентируются законом».

Конкурсное производство в отношении другого пермского банка — «Каури» — длилось в течение шести лет и продлевалось судом десять раз. Кредиторам банка было выплачено всего 13,5 млн рублей, что составляет 3,76% от совокупного объема требований.
Агентство по страхованию вкладов:— Первые и повторные торги имуществом банка (недвижимое и движимое имущество, права требования) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. В настоящее время, готовятся материалы для проведения торгов нереализованным имуществом посредством публичного предложения.

Что касается взыскания задолженности, то в АСВ отмечают, что на 1 сентября поступило чуть более 120 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов:— В рамках работы по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим в суды подано 230 исковых заявлений на общую сумму 5,5 млрд рублей. Удовлетворено 123 исковых заявлений на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Напомним, 18 августа 2014 года Центробанк отозвал лицензию у второго по величине финансового учреждения в регионе — Экопромбанка. 29 сентября банк был признан банкротом и в его отношении началось конкурсного производство. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.

Какими были 22 года его работы на территории Пермского края смотрите в нашей таймлинии: хроника Экопромбанка от расцвета до заката.

Жмем на стрелочки и погружаемся в историю. Ссылки с описанием событий прилагаются.

Спустя год после отзыва лицензии и признания банкротства мы составили новую таймлинию — об основных событиях первого года конкурсного производства в отношении Экопромбанка. Впереди еще, как минимум, шесть месяцев. Именно на столько арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство.

#Видео#Спецпроекты#Мнения#Банки#Экопромбанк#Асв
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика