Экопромбанк. Прошел год: Удовлетворено 7% требований кредиторов первой очереди

Posted 15 октября 2015, 05:00
Published 15 октября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
25 сентября 2015 года Арбитражный суд Пермского края продлил срок конкурсного производства в отношении Экопромбанка. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — рассказало Properm.ru об итогам первого года конкурсного производства.
По данным АСВ, страховое возмещение получили 5201 вкладчик Экопромбанка на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Что касается сверхстраховых выплат, то на 1 сентября кредиторам первой очереди выплачено почти 263 млн рублей. «Это составляет 7,23% от суммы установленных требований», — уточняют в АСВ. Размер неудовлетворенных требований составляет 5,8 млрд рублей, из которых 3,4 млрд приходится на кредиторов первой очереди.
Всего АСВ установлены требования 1180 кредиторов первой очереди (вкладчики-физлица), 2 кредитора второй очереди и 464 кредитора третьей очереди (вкладчики-юрлица).
Дальнейшие расчеты с кредиторами полностью зависят от того, как быстро будут пополняться конкурсная масса и поступать денежные средства от взыскания задолженности и реализации имущества банка. Судя по текущим результатам, процесс конкурсного производства не быстрый.
Ранее в интервью Properm.ru руководитель представительства АСВ в Приволжском федеральном округе Вячеслав Бураков объяснял: «Конкурсному управляющему необходимо проделать очень большую работу по инвентаризации (а часто и поиску) имущества, его оценке и продаже. Эти действия сопровождаются в подавляющем большинстве случаев судебными процедурами и исполнительными производствами, сроки которых регламентируются законом».
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Конкурсное производство в отношении другого пермского банка — «Каури» — длилось в течение шести лет и продлевалось судом десять раз. Кредиторам банка было выплачено всего 13,5 млн рублей, что составляет 3,76% от совокупного объема требований.
Что касается взыскания задолженности, то в АСВ отмечают, что на 1 сентября поступило чуть более 120 млн рублей.
Напомним, 18 августа 2014 года Центробанк отозвал лицензию у второго по величине финансового учреждения в регионе — Экопромбанка. 29 сентября банк был признан банкротом и в его отношении началось конкурсного производство. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.
Какими были 22 года его работы на территории Пермского края смотрите в нашей таймлинии: хроника Экопромбанка от расцвета до заката.
Жмем на стрелочки и погружаемся в историю. Ссылки с описанием событий прилагаются.
Спустя год после отзыва лицензии и признания банкротства мы составили новую таймлинию — об основных событиях первого года конкурсного производства в отношении Экопромбанка. Впереди еще, как минимум, шесть месяцев. Именно на столько арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство.