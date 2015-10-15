Если по-хорошему никак: в Перми приставы и ГИБДД вышли на поимку должников

Что скрывать, в Перми есть проблемы с собираемостью штрафов: «письма счастья» автомобилисты получают, но с исполнением наказания за провинность в виде своевременной оплаты штрафа не торопятся. Случается и так, что провинившийся автомобилист, получив уже уведомление от судебного пристава о взыскании задолженности, отправляется гасить штраф, но делает это «по реквизитам» ГИБДД. В итоге приставы считают, что долг все еще не погашен, и предпринимают дальнейшие меры.