Если по-хорошему никак: в Перми приставы и ГИБДД вышли на поимку должников

Posted 15 октября 2015, 07:00
Published 15 октября 2015, 07:00
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Госавтоинспекторы убеждены: если человек накопил множество штрафов за нарушения ПДД, но не оплатил их, на дороге от него можно ждать проблем. Конечно, не во всех случаях, но речь все равно идет о подавляющем большинстве — около 80%.
«Люди, не платящие штрафы, соответственно ведут себя на дороге. Поэтому проводимые рейды «Дебитор» или рейд с приставами напрямую относится к обеспечению безопасности, исключая таких опасных водителей из дорожного движения», — на старте рейда поделился с Properm.ru майор полиции Павел Каримов, начальник отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС по г. Перми.
Что скрывать, в Перми есть проблемы с собираемостью штрафов: «письма счастья» автомобилисты получают, но с исполнением наказания за провинность в виде своевременной оплаты штрафа не торопятся. Случается и так, что провинившийся автомобилист, получив уже уведомление от судебного пристава о взыскании задолженности, отправляется гасить штраф, но делает это «по реквизитам» ГИБДД. В итоге приставы считают, что долг все еще не погашен, и предпринимают дальнейшие меры.
Поэтому совет: если письмо пришло от ГИБДД — оплачивать ГИБДД, если уже от приставов — оплачивать приставам. Они перечислят ваши средства, а также снимут отметку о задолженности в собственной базе.
У ГИБДД есть неофициальное определение должника, злостного неплательщика и потенциально опасного водителя. Называется «10 на 10»: либо это 10 любых неоплаченных штрафов, либо превышение суммы задолженности за любое количество штрафов свыше 10 тысяч рублей. Приставы же в ходе рейда проверяют задолженность не только по административным штрафам за нарушение ПДД, но также и задолженности по транспортному налогу, алиментам и другие задолженности, которые находятся в производстве.
В ходе такого рейда при выявлении злостного должника речь может идти даже о том, чтобы забрать у него транспортное средство. Многие автомобилисты недоумевают: на каком основании? Как объяснила Properm.ru Ксения Конева, начальник межрайонного отдела судебных приставов по взысканию штрафов по г. Перми УФССП по Пермскому краю, приставы имеют право забрать машину, но при действительно большой сумме задолженности.
Есть такое понятие в исполнительном производстве как соразмерность. В зависимости от суммы задолженности приставы вправе обратить взыскание на имущество должника, в том числе и на транспортное средство. Соответственно, если сумма задолженности соразмерна или превышает стоимость транспортного средства, задержанный в ходе такого рейда злостный должник домой может уйти пешком.
Стоить помнить, что препятствование действиям приставов, попытки устраивать скандал и драку, не имеют смысла. Во-первых, это не поможет вам урегулировать вопрос задолженности. Во-вторых, вместе с судебными приставами на рейде работает служба безопасности УФССП, крепкие ребята в бронежилетах, и представители полиции, сотрудники ДПС. У последних, просто отметим, есть оружие и аргумент в виде законного требования сотрудника полиции.
«Сопротивление бесполезно, — объясняет Ксения Конева. — Проще не сопротивляться, а договариваться: у неплательщика с большой суммой задолженности всегда есть право выйти в суд с просьбой рассмотреть возможность отсрочки и рассрочки, объяснив суду обстоятельства, по которым невозможна выплата задолженности в полном объеме». К слову, в таком случае судебным решением должнику будет утвержден график платежей, придерживаясь которого можно снять с себя клеймо «злостного неплательщика» в глазах приставов.
Пока команда рейда работала на Камском мосту, ни один автомобиль не был изъят. Но ведь это — действительно крайняя мера, если по-хорошему никак. С задержанными неплательщиками приставы разбираются индивидуально. Интересуемся потенциальной эффективностью таких мероприятий у начальника отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС.
Всего в ходе совместного рейда ГИБДД и УФССП было задержано 65 должников. Из них оказалось 15 злостных неплательщиков. К сожалению, или наоборот, к счастью, автомобили и комплектующие у задержанных не изымали. 15 человек на месте погасили свои штрафы — в основном это были неуплаченные штрафы ГИБДД. Общая сумма изъятых долгов составила 11,5 тыс. рублей.
Как рассказал корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь службы судебных приставов Иван Ушаков, и приставы, и работники ГИБДД остались довольны проделанной работой. В УФССП намерены усилить свою работу в данном направлении и планируют проводить подобные мероприятия регулярно, не реже раза в месяц.