Объемы производства в фермерских хозяйствах увеличились на 30%

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, — обратился к присутствующим в зале Виктор Басаргин. — Именно в такие непростые годы понимаешь, как нужна ваша профессия. Год был не из легких: мы с вами вновь оказались втянутыми в битву за урожай. Сегодня мы уже можем подводить первые итоги и говорить о позитивных результатах: вы собрали хороший урожай, удалось переломить ситуацию с кормами и даже заготовить их немного больше, чем в прошлом году, происходят существенные улучшения в вопросах животноводства — наращивается мясное и молочное стадо, увеличивается производство мяса птицы и яйца. Мы видим, как развивается предпринимательство на селе — на 30% увеличились объемы производства в крестьянско-фермерских хозяйствах».