Объемы производства в фермерских хозяйствах увеличились на 30%

Posted 15 октября 2015, 12:37
Published 15 октября 2015, 12:37
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Сегодня в ДК им. Гагарина состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В зале собрались лучшие аграрии — труженики полей и ферм, руководители крупных агропредприятий и работники перерабатывающей индустрии. Для них министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края организовало концерт с торжественным вручением ведомственных наград.
Свои поздравления с профессиональным праздником озвучил губернатор Виктор Басаргин. Дополнением к словам стали почетные знаки, которые вручил глава региона работникам АПК. Руководитель ООО «Агрофирма «Победа» Валерий Тунев получил из рук губернатора Почетный знак «Герб Пермского края II степени», такой же награды был удостоен директор АО «Птицефабрика «Пермская» Николай Рошак. Глава УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору Халиль Гузаиров был отмечен почетной грамотой Президента РФ, а начальник отдела инвестиций и агропродовольственного рынка краевого Минсельхоза Наталья Каменских за организацию и проведение VII Всероссийских зимних сельских спортивных игр награждена Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ.
«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, — обратился к присутствующим в зале Виктор Басаргин. — Именно в такие непростые годы понимаешь, как нужна ваша профессия. Год был не из легких: мы с вами вновь оказались втянутыми в битву за урожай. Сегодня мы уже можем подводить первые итоги и говорить о позитивных результатах: вы собрали хороший урожай, удалось переломить ситуацию с кормами и даже заготовить их немного больше, чем в прошлом году, происходят существенные улучшения в вопросах животноводства — наращивается мясное и молочное стадо, увеличивается производство мяса птицы и яйца. Мы видим, как развивается предпринимательство на селе — на 30% увеличились объемы производства в крестьянско-фермерских хозяйствах».
Губернатор отметил, что во многом, этому способствовала грантовая поддержка, которая оказывалась начинающим и семейным фермерам: «Мы сегодня многое делаем по социальному развитию села: а это десятки километров дорог, газификация наших населенных пунктов, создание фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, межшкольных стадионов».
Свои достижения аграрии представили на ярмарке сельхозпродукции: овощи, молоко, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мед и продукты пчеловодства, печатные пряники ручной работы. Все это изобилие горожане могли приобрести по социальным ценам.