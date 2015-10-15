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Posted 15 октября 2015, 07:39

Published 15 октября 2015, 07:39

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Пермский правозащитный центр оштрафован за отказ регистрироваться в качестве инагента

Пермский правозащитный центр оштрафован за отказ регистрироваться в качестве инагента

15 октября 2015, 07:39
Фото: Properm.ru.
Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

13 октяря Пермскому региональному правозащитному центру суд Ленинского района выдал постановление по делу об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому краю.

Общественная организация признана виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

В июне 2015 года региональный минюст начал проверку в отношении пермских правозащитников. Тогда правозащитники в первый раз попытались добиться справедливости в суде. В начале сентября, на основании акта минюста, ПРПЦ включили в реестр иностранных агентов.

11 сентября вновь состоялся суд между Пермским региональным правозащитным центром и минюстом, где ПРПЦ попытались обжаловать решение минюста, однако Ленинский районный суд оставил решение государственного органа без изменений.

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