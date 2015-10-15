Пермский правозащитный центр оштрафован за отказ регистрироваться в качестве инагента

Posted 15 октября 2015, 07:39
Published 15 октября 2015, 07:39
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
13 октяря Пермскому региональному правозащитному центру суд Ленинского района выдал постановление по делу об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому краю.
Общественная организация признана виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.
В июне 2015 года региональный минюст начал проверку в отношении пермских правозащитников. Тогда правозащитники в первый раз попытались добиться справедливости в суде. В начале сентября, на основании акта минюста, ПРПЦ включили в реестр иностранных агентов.
11 сентября вновь состоялся суд между Пермским региональным правозащитным центром и минюстом, где ПРПЦ попытались обжаловать решение минюста, однако Ленинский районный суд оставил решение государственного органа без изменений.