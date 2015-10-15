Представители Посольства Великобритании посетили Пермь

Стороны обсудили актуальные проблемы российско-британских отношений и пути их разрешения в текущей политической и макроэкономической ситуации. Мартин Харрис отметил, что, несмотря на объективные сложности внешнеполитического характера, британские компании сохраняют большой интерес к ведению бизнеса в Уральском регионе и, в частности, в Перми. По его словам, Пермь выгодно отличается инновациями, особенно в авиакосмической отрасли. Мартин Харрис сообщил, что вместе с ним в Пермь прибыла британская бизнес-миссия, в которую вошли 16 компаний, представляющих широкий спектр отраслей экономики. Особый интерес у британских бизнесменов вызвала возможность сотрудничества в сфере образования и гражданского авиастроения. В частности, компании, предоставляющие образовательные услуги по изучению английского языка и математики, уже провели деловые встречи в краевом министерстве образования и науки и заинтересованы в плотных контактах с городским департаментом образования.