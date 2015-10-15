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Posted 15 октября 2015, 12:31

Published 15 октября 2015, 12:31

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Представители Посольства Великобритании посетили Пермь

Представители Посольства Великобритании посетили Пермь

15 октября 2015, 12:31
Фото: Properm.ru.
Встречу с дипломатами провел Глава города Игорь Сапко.

В Пермь с деловым визитом прибыли представители Великобритании: Мартин Харрис — заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в городе Москве и Мартин Феннер — Генеральный Консул Великобритании в Екатеринбурге. Во встрече британских дипломатов с Главой Перми Игорем Сапко приняли участие сотрудники Представительства МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов и Рамиль Шамсутдинов.

Стороны обсудили актуальные проблемы российско-британских отношений и пути их разрешения в текущей политической и макроэкономической ситуации. Мартин Харрис отметил, что, несмотря на объективные сложности внешнеполитического характера, британские компании сохраняют большой интерес к ведению бизнеса в Уральском регионе и, в частности, в Перми. По его словам, Пермь выгодно отличается инновациями, особенно в авиакосмической отрасли. Мартин Харрис сообщил, что вместе с ним в Пермь прибыла британская бизнес-миссия, в которую вошли 16 компаний, представляющих широкий спектр отраслей экономики. Особый интерес у британских бизнесменов вызвала возможность сотрудничества в сфере образования и гражданского авиастроения. В частности, компании, предоставляющие образовательные услуги по изучению английского языка и математики, уже провели деловые встречи в краевом министерстве образования и науки и заинтересованы в плотных контактах с городским департаментом образования.

Также на встрече было отмечено, что дружеские связи Перми с британским городом-побратимом Оксфордом активно развиваются, происходит культурное, научное и экономическое взаимодействие.

Напомним, в эти дни Пермь и Оксфорд празднуют двадцатилетие установления побратимских отношений. В краевой столице с визитом находится высокая делегация из Оксфорда во главе с лорд-мэром Рэем Хамберстоуном. В числе гостей — шериф Оксфорда Саджад Малик, депутат и политический лидер Оксфордского городского совета Роберт Прайс, лидер фракции лейбористов Лиз Бригхаус, эксперт министерства образования Великобритании Тим Бригхаус и другие общественные деятели. В программе визита — встречи представителями пермской общественности, лекции, выставки и концерты, официальные визиты.

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