Сотрудники ФСКН обнаружили на пилораме Добрянского района наркотики и оружие

Posted 15 октября 2015, 13:42
Published 15 октября 2015, 13:42
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В селе Никулино Добрянского района задержали двух работников местной базы лесозаготовки. Оперативники наркоконтроля обнаружили кусты мака, а также экстракт маковой соломы. Общий вес изъятого растения составил 500 граммов в сухом виде. Один из задержанных уже имеет пять судимостей за наркопреступления.
Помимо маковой соломы в жилом помещении первого этажа в нише дивана были обнаружены два ружья, патроны и нож. Оперативники установили, что одно из ружей принадлежит хозяину пилорамы, которого не оказалось на месте в момент осмотра помещения.
Поговорить с бригадиром наркополицейским не удалось — руководитель рабочей смены, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, скрылся на автомобиле, сообщает ФСКН по Пермскому краю.
Сейчас по факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Лесозаготовителям грозит до 10 лет лишения свободы. Разбираться с огнестрельным оружием предстоит сотрудникам полиции.