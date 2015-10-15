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Posted 15 октября 2015, 13:42

Published 15 октября 2015, 13:42

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Сотрудники ФСКН обнаружили на пилораме Добрянского района наркотики и оружие

Сотрудники ФСКН обнаружили на пилораме Добрянского района наркотики и оружие

15 октября 2015, 13:42
Фото: Properm.ru.
В качестве подозреваемых задержаны двое мужчин. Один из задержанных уже имеет пять судимостей за наркопреступления.

В селе Никулино Добрянского района задержали двух работников местной базы лесозаготовки. Оперативники наркоконтроля обнаружили кусты мака, а также экстракт маковой соломы. Общий вес изъятого растения составил 500 граммов в сухом виде. Один из задержанных уже имеет пять судимостей за наркопреступления.

Помимо маковой соломы в жилом помещении первого этажа в нише дивана были обнаружены два ружья, патроны и нож. Оперативники установили, что одно из ружей принадлежит хозяину пилорамы, которого не оказалось на месте в момент осмотра помещения.

Поговорить с бригадиром наркополицейским не удалось — руководитель рабочей смены, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, скрылся на автомобиле, сообщает ФСКН по Пермскому краю.

Сейчас по факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Лесозаготовителям грозит до 10 лет лишения свободы. Разбираться с огнестрельным оружием предстоит сотрудникам полиции.

#Происшествия#Наркотики в перми
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