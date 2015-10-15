Свердловская госавтоинспекция может закрыть трассы на границе с Пермским краем

Posted 15 октября 2015, 13:05
Published 15 октября 2015, 13:05
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о возможном закрытии трасс на границе с Пермским краем и Ханты-Мансийским автономным округом.
Поводом стала печальная статистика: каждое третье ДТП в регионе случается из-за неудовлетворительных дорожных условий, «связанных с недостатками зимнего содержания дорог — это повышенная скользкость, обледенение, снижение сцепных свойств дороги». В каждой второй аварии с пострадавшими ведомство возбуждало административное производство в отношении руководителей компаний-балансодержателей.
В ГИБДД отмечают, что в последние дни, когда на улице идет снег с дождем, ситуация особо осложнилась.