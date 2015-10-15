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Posted 15 октября 2015, 13:05

Published 15 октября 2015, 13:05

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Свердловская госавтоинспекция может закрыть трассы на границе с Пермским краем

Свердловская госавтоинспекция может закрыть трассы на границе с Пермским краем

15 октября 2015, 13:05
Фото: Properm.ru.
Ограничение коснется грузового и маршрутного транспорта.

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о возможном закрытии трасс на границе с Пермским краем и Ханты-Мансийским автономным округом.

Поводом стала печальная статистика: каждое третье ДТП в регионе случается из-за неудовлетворительных дорожных условий, «связанных с недостатками зимнего содержания дорог — это повышенная скользкость, обледенение, снижение сцепных свойств дороги». В каждой второй аварии с пострадавшими ведомство возбуждало административное производство в отношении руководителей компаний-балансодержателей.

В ГИБДД отмечают, что в последние дни, когда на улице идет снег с дождем, ситуация особо осложнилась.

УГИБДД по Свердловской области:Учитывая ряд трагических аварий, где сопутствующим фактором выступали именно неудовлетворительные дорожные условия, Свердловская Госавтоинспекция готова предпринять все разрешенные законом меры для их дальнейшего недопущения. И, если единственной возможностью спасения граждан станет ограничение движения маршрутных транспортных средств и грузового транспорта, будет принято именно такое решение.
#Авто
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