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Posted 15 октября 2015, 10:52

Published 15 октября 2015, 10:52

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

УБРиР проведет санацию «ВУЗ-банка»

УБРиР проведет санацию «ВУЗ-банка»

15 октября 2015, 10:52
Фото: Properm.ru.
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выбран инвестором для финансового оздоровления «ВУЗ-банка».

В рамках отбора, проведённого государственной корпорацией АСВ, были рассмотрены предложения, поступившие от нескольких заинтересованных в санации банков. Ключевым критерием выбора являлась сумма, выделяемая Агентством по страхованию вкладов на финансовое оздоровление банка. По результатам отбора инвестором был выбран Уральский банк реконструкции и развития.

«ВУЗ-банк» — значимый игрок уральского банковского рынка, и нам важно обеспечить его эффективное функционирование. Выступая в качестве инвестора, УБРиР ставит своим приоритетом сохранить коллектив, клиентскую базу и все лучшие наработки «ВУЗ-банка» в области продуктов, технологий и клиентского сервиса. Наша стратегия будет направлена на формирование выгодных предложений для клиентов, внимательное отношение к сотрудникам и извлечение синергетического эффекта от взаимодействия обеих структур», — отметил президент Уральского банка реконструкции и развития Антон Соловьев.

С учётом запланированных мероприятий «ВУЗ-банк» продолжит осуществлять свою деятельность в обычном режиме, выполняя весь полный комплекс банковских услуг и обеспечивая бесперебойное обслуживание клиентов.

С официальным сообщением от Агентства по страхованию вкладов можно ознакомиться здесь.

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