УБРиР проведет санацию «ВУЗ-банка»

Posted 15 октября 2015, 10:52
Published 15 октября 2015, 10:52
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В рамках отбора, проведённого государственной корпорацией АСВ, были рассмотрены предложения, поступившие от нескольких заинтересованных в санации банков. Ключевым критерием выбора являлась сумма, выделяемая Агентством по страхованию вкладов на финансовое оздоровление банка. По результатам отбора инвестором был выбран Уральский банк реконструкции и развития.
«ВУЗ-банк» — значимый игрок уральского банковского рынка, и нам важно обеспечить его эффективное функционирование. Выступая в качестве инвестора, УБРиР ставит своим приоритетом сохранить коллектив, клиентскую базу и все лучшие наработки «ВУЗ-банка» в области продуктов, технологий и клиентского сервиса. Наша стратегия будет направлена на формирование выгодных предложений для клиентов, внимательное отношение к сотрудникам и извлечение синергетического эффекта от взаимодействия обеих структур», — отметил президент Уральского банка реконструкции и развития Антон Соловьев.
С учётом запланированных мероприятий «ВУЗ-банк» продолжит осуществлять свою деятельность в обычном режиме, выполняя весь полный комплекс банковских услуг и обеспечивая бесперебойное обслуживание клиентов.
С официальным сообщением от Агентства по страхованию вкладов можно ознакомиться здесь.