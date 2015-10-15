УБРиР проведет санацию «ВУЗ-банка»

«ВУЗ-банк» — значимый игрок уральского банковского рынка, и нам важно обеспечить его эффективное функционирование. Выступая в качестве инвестора, УБРиР ставит своим приоритетом сохранить коллектив, клиентскую базу и все лучшие наработки «ВУЗ-банка» в области продуктов, технологий и клиентского сервиса. Наша стратегия будет направлена на формирование выгодных предложений для клиентов, внимательное отношение к сотрудникам и извлечение синергетического эффекта от взаимодействия обеих структур», — отметил президент Уральского банка реконструкции и развития Антон Соловьев.