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Posted 15 октября 2015, 05:03

Published 15 октября 2015, 05:03

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Чусовом мужчина упал в выгребную яму и захлебнулся

В Чусовом мужчина упал в выгребную яму и захлебнулся

15 октября 2015, 05:03
Фото: Properm.ru.
Виновной в гибели человека является местная УК «Ника», не закрывшая люк.

В Чусовом возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в выгребной яме, произошедшей 3 октября 2015 года. Прохожий не заметил открытый люк, провалился в него и захлебнулся.

Как сообщает Следственный комитет, виновной в гибели человека является местная УК «Ника», работники которой ненадлежащим образом использовали инженерную систему, не установили люк на выгребную яму, находящуюся возле дома. УК предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователи ищут ответственное лицо, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

#Происшествия#Гибель человека
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