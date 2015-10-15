В Чусовом мужчина упал в выгребную яму и захлебнулся

Posted 15 октября 2015, 05:03
Published 15 октября 2015, 05:03
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Чусовом возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в выгребной яме, произошедшей 3 октября 2015 года. Прохожий не заметил открытый люк, провалился в него и захлебнулся.
Как сообщает Следственный комитет, виновной в гибели человека является местная УК «Ника», работники которой ненадлежащим образом использовали инженерную систему, не установили люк на выгребную яму, находящуюся возле дома. УК предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
Сейчас следователи ищут ответственное лицо, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.